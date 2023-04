JUDO – CHAMPIONNATS DE MADAGASCAR – Analamanga brille avec huit titres

T6La ligue d’Analamanga a raflé huit titres lors du sommet national des cadets et juniors hier au gymnase d’Ankorondrano. Atsimo andrefana et Vakinankaratra ont elles aussi brillé.

Pas de razzia comme d’habitude. Aucun club n’a pu se démarquer hier lors de la première journée des championnats de Madagascar dédiée aux cadets et juniors. Sept clubs dont quatre d’Analamanga, deux d’Atsimo andrefana et un de Vakinankaratra ont réalisé chacun un doublé. La ligue hôte a raflé huit titres nationaux. Les deux grands clubs de la capitale, St Michel et Esca ont arraché chacun deux titres. Le judoka d’Amparibe, médaillé de bronze au championnat d’Afrique junior en 2022, Lova Mahaisoa Randriana­solo confirme sa suprématie chez les juniors -73kg et Mandresy Razafimpanja chez les cadets -73kg. Pour le club d’Antani­mena, Mirado Andriamifehy s’offre la médaille d’or des juniors -66kg et Alinia Razafindratsimba chez les cadettes -52kg. Deux autres clubs de la capitale ont eux aussi arraché deux sacres chacun en l’occurrence UAS Cheminots grâce au doublé de Michel Tafita chez les cadets de plus de 90kg et juniors plus de 100kg. Le club Red a quant à lui, décroché deux métaux précieux signés Flavien Andriantsoa Raveloson dans la catégorie -60kg junior et Aina Nirina Yakin chez les cadets -50kg.

Sommet continental

Deux clubs ont défendu, de leur coté, les couleurs de la ligue d’Atsimo andrefana à savoir Asco et Costen Judo Club. Et le Family JC club d’Antsirabe n’a pas lui aussi démérité en signant un doublé. «Le niveau n’était pas si mal. Nous aurons encore deux mois pour peaufiner la préparation en vue des championnats d’Afrique des cadets et juniors sur le sol malgache au mois de juillet» souligne Mamy Randriamasinoro, directeur technique national. Madagascar envisage de présenter dix huit judokas, neuf garçons et neuf filles à cette joute continentale des jeunes. «Nous aurons droit de présenter un combattant par catégorie, sept chez les garçons et sept filles et quatre remplaçants, deux garçons et deux filles» poursuit le technicien. Les trois meilleurs par catégorie seront normalement appelés en présélection. Les deuxièmes et troisièmes par catégorie serviront de réserves, de sparing et ce sera une occasion pour eux d’étoffer leur expérience. Le sommet national se poursuivra. La journée de ce samedi sera dédiée aux seniors et cadets et celle de dimanche aux vétérans et aux épreuves de kata.