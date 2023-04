ÉNERGIE À MAHAJANGA – Reprise du délestage due à une pénurie de carburant

Grogne des bonnés de la Jirama de Mahajanga depuis trois jours, face aux récurrentes coupures intempestives de l’électricité dans les 26 fokontany de Mahajanga. En raison d’une pénurie de carburant, le délestage tournant a repris depuis quelques jours, d’après la direction interrégionale de la Jirama Boeny. Du coup, bon nombre de quartiers sont privés de courant plusieurs heures par jour. Contrairement à la prévision et annonce des responsables. « Les responsables ont annoncé que le délestage ne devrait pas excéder plus de trois heures de temps par jour. Et que la panne sera alternée soit dans la matinée, entre 8h à 11h soit le soir de 18h à 20h. Malheureusement, la coupure a duré jusqu’à plus de 20h de temps, dans notre quartier à Ambondrona », a raconté un père de famille. » La jirama n’a pas tenu sa parole. Les coupures se déroulent dans la nuit et la situation favorise les actes d’insécurité et de banditisme », a déploré un abonné. « Le délestage est appliqué afin d’économiser du carburant. Le délestage se déroule uniquement dans la journée et non pas pendant la nuit pour des raisons de sécurité », avait déclaré le premier responsable. Pire encore, à partir de dimanche, le délestage interviendra également très tôt à partir de 4h du matin jusqu’à 6h du matin. Les conséquences de cette reprise du délestage de courant sont énormes et importantes. Des familles et nombreux foyers se plaignent de la détérioration des produits alimentaires stockés dans les réfrigérateurs faute d’électricité. « La seule option pour prévenir ces séries de coupure d’électricité sera l’accélération des travaux d’installation des centrales solaires, trente-sept plaques solaires dans trente-sept districts du pays pour éviter l’interdépendance en carburant. Pour éviter un black-out total, l’économie de carburant est également à préconiser », selon la direction centrale. Le pire est à craindre !