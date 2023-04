DEMANDE DE PASSEPORT – Le certificat d’hébergement retiré des documents exigés

La police nationale a pris des mesures pour alléger les procédures de demande de passeport, et pour lutter contre la corruption. La lettre d’attestation d’hébergement a été retirée des documents exigés. « Cette décision a été prise pour accélérer le traitement des dossiers. », indique la police nationale, jeudi, dans l’annonce des nouvelles organisations au sein du service de délivrance du passeport à Anosy, publiée sur sa page Facebook. L’ordre de mission ou l’autorisation de sortie, l’attestation du motif de voyage à l’extérieur, figurent encore dans la liste des documents et formulaires à fournir. L’exigence de l’attestation du motif de voyage à l’extérieur dans la demande de ce document de voyage a déclenché un tollé général, auprès des citoyens. « Demander un passeport doit être un droit. De plus, ce document ne sert plus uniquement à voyager. Nous en avons besoin pour le travail, surtout, pour ceux qui travaillent dans une société offshore, étant donné que la carte d’identité nationale malgache n’est pas encore numérique, et qu’elle n’est pas traçable à l’étranger », lance Heritiana Ranaivoarison, rédacteur web. En attendant des possibles modifications, la police nationale ouvre sa porte aux usagers, à partir de 6 heures du matin. Par rapport à la lutte contre la corruption, le numéro 034 05 507 34 est joignable pour ceux qui souhaitent faire une dénonciation. Des policiers de l’Inspection générale de la police nationale sont également sur place, pour renforcer le contrôle.