CONCERT – Le groupe SOA revient aux sources

Deux artistes malgaches qui ont participé à l’émission « The Voice » en France en 2020, vont se produire dans le pays, par le biais d’un concert qu’ils donneront le 20 mai prochain.

Le samedi 20 mai prochain, à partir de 14h30, Ludysoa et Nathan, les deux jeunes artistes à l’origine du groupe SOA, vont donner leur premier concert en tant que duo au CCESCA Antanimena. Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore, Ludysoa et Nathan ont participé à plusieurs émissions françaises, dont The Voice France en 2020 et Eurovision en 2022, où ils ont fini troisième. Né d’une fusion de la R&B et de la musique du monde, le groupe des deux artistes va faire vibrer le public malgache avec leur univers singulier, porté par la voix soul de Ludysoa et le flow surprenant de Nathan. Le concert de SOA sera l’occasion de découvrir des chansons inédites et exclusives, qui n’ont pas encore été dévoilées au public.

Le groupe Dago Diamonds sera également de la partie, pour revisiter les anciens titres du groupe, des classiques internationaux et malgaches ainsi que des chansons tirées de leur premier EP. Lors d’une conférence de presse à laquelle Ludysoa et Nathan ont assisté par visioconférence, ils affirment : « nous avons choisi de nous produire au CCESCA Antanimena car nous avons déjà réalisé un concert dans cette salle en 2015, nous souhaitons ainsi revenir aux sources et revoir notre public. »

Dédicaces

Ce concert est le seul et l’unique que le groupe va tenir pour le moment à Madagascar. Concernant les collaborations avec les artistes locaux, le groupe SOA est ouvert à toutes propositions. « Nous arriverons à Madagascar le 7 mai et nous sommes impatients de revenir pour nous produire dans notre pays après quelques années d’absence » affirme SOA

Le spectacle débutera à 14 h 30 avec la première partie assurée par Tsiry, un chanteur originaire de Toamasina. SOA et les Dago Diamonds entreront en scène à 15 h pour enflammer la salle jusqu’à 17h30. À la fin du concert, une séance de dédicaces avec le groupe est prévue. À 20 et 23 ans, Ludysoa et Nathan ont déjà travaillé avec des majors comme Sony music ou Jo&Co label, sur 3 album/EP telles que Dago Diamonds, les Enfants de la Terre et SOA. Les billets sont d’ores et déjà disponibles dans les boutiques Mass’in (La City Ivandry, Akoor Digue, Smart Tanjombato, Isoraka, Jumbo Score Ankorondrano) ainsi que sur la plateforme numérique www.ticketplace.io.Après 7 ans d’absence dans la Grande Ile, Ludysoa et Nathan vont revenir pour y jouer et revoir leur public malgache.