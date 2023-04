CINÉMA – Malok’ila 15 « Le grand retour » sera projeté cinq cent fois

La suite du film culte Malok’ila est enfin arrivée. Après 7 ans d’attente, l’équipe de production de Scoop Digital annonce la sortie de « Malok’ila 15 » dans toutes les salles de cinéma à Madagascar à partir du mois de mai 2023. Tous les acteurs encore vivants tels que Rajao, Raly et Pasteur joueront dans cette suite ainsi que trois nouveaux venus qui ont déjà travaillé avec Scoop Digital auparavant. Pour le cas d’Emmanuel, il n’a pas pu participer dans ce film à cause de son problème de santé mais il est toujours l’un des nôtres. Bien que le tournage soit terminé, la post-production est en cours pour offrir une expérience de qualité supérieure aux millions de fans qui ont attendu patiemment la suite de leurs aventures malgaches préférées depuis 2014. Le réalisateur et cinéaste de Scoop Digital, Mamitiana Razafimandimby, a expliqué que « l’histoire a été préparée pendant deux ans et ne décevra pas les fans. Le film sera encore plus fort que ses prédécesseurs, avec un scénario amélioré pour correspondre aux avancées techniques et professionnelles actuelles. Malgré les nouvelles améliorations, il est important de noter que les expressions habituelles des personnages telles que « Aza mirobaroba », « Bye bye lesy Dada » ainsi que les autres seront conservées pour maintenir l’authenticité du film et divertir les fans de longue date» « Le film fera l’objet de plus de cinq cents projections dans les salles de cinéma à travers le pays et sera temporairement suspendue sur disque pour éviter le piratage. L’équipe de production travaille également à la promotion du film via les réseaux de communication pour l’ensemble des fans locaux et internationaux. Malok’ila fige le quotidien des Malgaches et permet aux spectateurs de découvrir leur culture, leur mode de vie et leur musique. La communication sera au cœur de la nouvelle production pour transmettre des messages éducatifs inspirants au sein de la communauté. L’objectif de Scoop Digital est d’entrer dans le monde encore plus professionnel et international de la cinématographie » explique-t-il. Toujours d’après Mamitiane Razafimandimby, « les difficultés passées, telles que la fraude (piratage) ont ralenti la production de la suite tant attendue, mais Scoop Digital reste déterminé à offrir une expérience cinématographique inoubliable et à maintenir la continuité des aventures de Malok’ila ». En somme, Malok’ila est plus qu’un film, c’est un véritable phénomène culturel malgache qui célèbre l’émotion, l’humour et la créativité de ses talentueux acteurs et actrices.