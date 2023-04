APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ – Délestage tournant, faute de gasoil

Le retard de livraison de carburants pour faire fonctionner ses machines a conduit la Jirama à procéder de nouveau à un délestage tournant.

Une famille à Ambato­Boeny, dont l’enfant souffre d’une occlusion intestinale, a été invitée à trouver un groupe électrogène, pour faire tourner le bloc opératoire de l’hôpital. Son enfant doit être opéré d’urgence, alors que le courant allait être coupé, selon le programme de délestage, dans cette ville. Cela fait une semaine qu’ Ambatoboeny supporte près de dix heures de coupure, par jour. Finalement, la location a été annulée. On informe à cette famille, que l’hôpital ne sera pas touché par ce délestage tournant. Les autres clients de la Jirama, par contre, doivent endurer plusieurs heures de coupure. Ce délestage est un véritable calvaire, pour les habitants des zones côtières, qui sont des régions très chaudes. « La chaleur est insupportable, on ne peut pas utiliser de ventilateurs, on ne peut pas se rafraîchir avec des boissons glacées », lance un habitant de Morondava, également touché par ce délestage tournant. Plusieurs villes sont touchées par le délestage, ces derniers jours. C’est le cas de Morondava, d’Amba­to-Boeny, de Maha­janga, d’Ambanja, de Farafangana, deMaevatanàna, d‘Ambo­vombe Androy, de Toliara, entre autres.

Centrales solaires

La Jirama se voit obliger d’éta­blir des programmes de délestage dans ces zones, fautes de carburant. « L’appro­vision­nement en carburants a connu un retard. Par conséquent, nous devons procéder à près de deux heures de coupure », informe la Jirama. La durée du délestage serait, pourtant, plus longue, selon des témoignages. Comme solutions à court et à long terme, la Jirama envisage d’augmenter le stock de carburants pour prévenir des problèmes de production en cas de retard d’approvisionnement, d’accé­lérer la mise en place de trente-sept centrales solaires pour ne plus dépendre de carburant, et d’accélérer la mise en place d’une centrale solaire dans le réseau interconnecté d’Antanana­rivo (RIA). Le projet va démarrer par la mise en place d’une centrale d’une capacité de production de 20 MW à Moramanga, d’ici peu. La Jirama affirme que ce problème est sur le point d’être résolu. Le carburant commencerait à arriver dans les régions. Ce problème d’appro­vision­nement en carburants survient quelques jours après l’approbation au conseil des ministres de la nouvelle procédure à appliquer, en cas de réquisition de carburant auprès des compagnies pétrolières pour approvisionner la Jirama. Il est indiqué qu’aucune réquisition ne pourra être faite, sans un titre d’engage­ment financier qui y correspond.