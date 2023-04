AMBOHIMAHITSY – Une foule clame l’innocence de cinq prévenus

Cinq adolescents, 15 à 18 ans, sont en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora depuis mercredi. Ils sont soupçonnés d’être des détrousseurs qui volent et agressent des passants sur la rocade d’Iarivo. Hier, leurs proches et des habitants d’Ambohi-mahitsy ont manifesté autour du carrefour reliant la voie rapide et la route nationale 2 pour clamer leur innocence. « Nous comptions nous réunir le jour de leur garde à vue, mais nous avons préféré demander d’abord l’autorisation du fokontany et de la commune. Nous assénons que ces garçons ne feront jamais un acte pareil. La police les a arrêtés quand ils se promenaient sur la rocade, un endroit public fréquenté », explique une voisine. « Leur camarade avait réussi à s’enfuir et raconté que la police leur a jeté des bois ronds pour dire qu’ils sont bien des malfaiteurs. Ils ont été publiés sur Facebook. Le fait qu’ils sont partagés sur Facebook ne signifie pas qu’ils sont réellement les voleurs », ajoute-t-elle d’un ton choqué. « Nous venons de chercher leurs certificats de scolarité et de résidence qui prouvent leur bonne conduite », rapporte leur proche.