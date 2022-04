Vanille – Les maires de Sava réclament une campagne avancée

Une décision cruciale. Les quatre vingt-six maires de la région Sava ont émis le souhait de voir la campagne de vanille verte débuter avant le 26 juin. Ils l’ont affirmé lors du passage du vice-président du Sénat pour la région Nord, Eric Besoa à Sambava cette semaine. Le sénateur s’est d’ailleurs posé en porte-parole et défenseur des intérêts des planteurs de vanille. « Cette date n’a pas été choisie au hasard. La vanille est suffisamment mûre à cette date puisqu’elle aura rempli neuf mois. » a-t-il déclaré.

Mais ce n’est pas la seule raison qui pousse les quatre vingt-six maires à réclamer une ouverture précoce de la campagne. « Si l’ouverture de la campagne est retardée, la vanille devient trop mûre et perd de sa qualité » précise le vice-président du Sénat. Et il y a une troisième raison très importante.

Cible des voleurs

Quand la vanille reste trop longtemps dans les champs, elle est la cible des voleurs et la cause d’une grande insécurité. Voilà trois raisons majeures qui motivent le desiderata des maires de Sava . Une revendication récurrente d’ailleurs puisqu’elle a été déjà formulée à l’exécutif l’année dernière où la campagne a débuté en juillet.

La décision appartient au gouvernement qui a fait beaucoup d’efforts pour relancer la filière vanille. Le président de la République Andry Rajoelina accompagné par le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy avaient tenu deux réunions avec les planteurs de vanille à Sambava puis à Antalaha l’année dernière. Le prix de la vanille verte a été fixé à 75.000 ariary le kilo depuis 2020 alors que le prix à l’exportation a été fixé à 250 dollars le kilo.

Madagascar reste le premier exportateur mondial de vanille avec une quantité de 3000 tonnes par an. Vingt-neuf pays achètent la vanille malgache utilisée surtout comme arôme en pâtisserie et chocolaterie et comme fragrance en cosmétique.