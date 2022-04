Réunion du FMI – Le PEM et la reconstruction au menu

Le président de la République aura des rencontres de haut niveau avec les patrons de la Banque mondiale et du FMI, la semaine prochaine. Des rendez-vous cruciaux pour le financement du PEM et du plan de reconstruction des dégâts cycloniques.

Une étape décisive. À moins de deux ans de la fin de son mandat, le déplacement de Andry Rajoelina, président de la République, à Washington DC, la semaine prochaine pourrait être décisif pour le financement de la mise sur orbite du Plan Émergence de Madagascar (PEM), et par la même occasion celui du plan national de redressement postcyclonique.

Durant ce voyage dans la capitale des États-Unis, le chef de l’État aura au programme deux rencontres de haut niveau. L’une avec le président du groupe Banque mondiale et l’autre avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).

Des rendez-vous avec les patrons des institutions de Bretton Woods, à la demande de Madagascar souligne Lova Ranoromaro, porte-parole du président de la République et directrice de la communication de l’institution présidentielle, durant un point de presse, hier, à Ambohitsorohitra.

À entendre les dires de la porte-parole du Président, l’idée est de surfer sur le climat de confiance entre la Grande île et les institutions de Bretton Woods, pour les convaincre d’augmenter les enveloppes de financement. « La délégation malgache présentera (…) les grandes lignes du Plan national de redressement post-cyclonique et la réalisation du Plan Émergence de Madagascar », indique le rapport du conseil des ministres de mercredi. Les patrons de la Banque mondiale et du FMI devraient donc avoir la primeur du document PEM.

Le rapport du conseil des ministres ajoute que le plan de redressement s’inscrit déjà dans le cadre de la réalisation du PEM. Selon les bribes d’information qui filtrent sur le plan de reconstruction des dégâts cycloniques se chiffrent en centaines de millions de dollars. Ce qui donne une idée de la surface financière nécessaire pour le déclenchement à une grande envergure du PEM et le mener à bien. Le voyage présidentiel à Washington DC est, visiblement, le déclenchement d’une opération séduction des bailleurs de fonds.

Dans cette idée d’élargir le plus possible la surface de financement de l’émergence de Madagascar, le lancement du Fonds Vert pour le climat afin de faire face aux impacts du changement climatique, fera également partie des sujets que va plaider Andry Rajoelina, devant les ténors de Bretton Woods. Un point souligné durant le conseil des ministres et réitéré par la directrice de la communication de la présidence de la République, hier. Pour la Grande île, il y a à la clé, une enveloppe de cent millions de dollars.

Visibilité internationale

Sur la question de la résilience face au changement climatique, le Plan émergence du Sud sera aussi mis sur la table des discussions. Un autre document intégré au PEM. Les habitants du Deep-South de Madagascar étant reconnus comme parmi les premières victimes de ce fléau mondial.

En attendant que les pays les plus pollueurs mettent la main au portefeuille, la délégation qui se rendra à Washington DC mise sur un atout pour convaincre la Banque mondiale et le FMI de décaisser une enveloppe pour appuyer les défis face aux enjeux climatiques. « Les Nations Unies ont déclaré la nécessité d’aide à Madagascar, comme étant le pays pilote sur les deux politiques des États fragiles et du changement climatique », rapporte le communiqué du conseil des ministres. Une initiative qui engage, également, les institutions de Bretton Woods, note Lova Ranoromaro.

Le soutien au redressement post-crise sanitaire et pour faire face aux effets inflationnistes de la guerre en Ukraine seront, également, des sujets qui seront évoqués durant les rendez-vous du chef de l’État à Washington DC. Avec le temps qui reste avant la fin du mandat de Andry Rajoe­lina et vu les enjeux, ce déplacement s’annonce crucial.

La Grande île compte, néanmoins sortir un autre atout, acquis récemment, de sa poche pour doper financièrement la mise en œuvre du PEM. Elle table sur la note encourageante attribuée par l’agence Standard & Poor’s (S&P).

Cette notation qui est une première pour Mada­gascar lui donne un visage rassurant vis-à-vis des bailleurs traditionnels, mais surtout des investisseurs privés. Une meilleure visibilité dans le monde des finances internationales sur la base de critères comme le climat des affaires, la stabilité de la dette publique, la solvabilité et la gouvernance. Pour booster la concrétisation du PEM, la Grande île vise à conjuguer les financements des bailleurs traditionnels et les investissements d’entités privées.

En marge de la conférence de presse d’hier, le porte-parole du Président souligne, toutefois, qu’il n’est pas question de se servir de l’un comme alternative à l’autre. « Les conseils et la garantie offerte par la confiance mutuelle avec les institutions de Bretton Woods seront toujours des atouts », précise Lova Ranoromaro lors de cet échange en aparté.

Durant son point de presse, la directrice de la communication de la présidence de la République met, du reste, l’accent sur deux points incontournables pour que la dynamique actuelle ne se brise pas. La stabilité et l’alternance démocratique.