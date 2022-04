Maîtrise des prix de PPN – Le gouvernement sur le front

Pour juguler l’inflation globale importée et mettre un terme à l’envolée des prix des PPN, le gouvernement a choisi de prendre les taureaux par les cornes. Mais il soutient aussi travailler sur le long terme.

La reprise post-Covid de l’activité économique, actée depuis l’année dernière, a causé des perturbations des chaînes d’approvisionnement et la flambée des prix des produits de base. Des faits qui ont porté l’inflation mondiale à son niveau le plus élevé depuis 2008, en frappant fortement les économies en développement comme Madagascar. La guerre en Ukraine est ensuite venue aggraver une situation déjà particulièrement compliquée.

Les prix des produits de première nécessité (PPN) ont grimpé en flèche, car la Russie et l’Ukraine sont de gros exportateurs de nombreux produits de base, gaz, pétrole, charbon, engrais, blé, maïs et oléagineux notamment. Pour les pays à faible revenu, les ruptures d’approvisionnement ainsi que la hausse des prix risquent d’entraîner une insécurité alimentaire aigüe et une dégradation brutale du pouvoir d’achat de la population.

Pour de nombreux ménages, la hausse de l’inflation en général et l’envolée des prix des PPN en particulier, constituent un sérieux problème. L’augmentation des prix peut éroder de manière significative la valeur des salaires réels, donc appauvrir davantage les familles. Selon la Banque Mondiale, ces effets n’ont pas les mêmes conséquences: les ménages à revenu faible et moyen sont plus vulnérables à une forte inflation en raison de la composition respective de leurs revenus, de leurs actifs et de leurs paniers de consommation.

Un peu partout dans le monde, les gouvernements ont recours au plafonnement des prix et aux subventions pour atténuer l’impact de l’inflation sur les ménages. Ces mesures sont considérées comme un outil transitoire efficace pour limiter les conséquences des chocs. À Madagascar, les autorités ont aussi pris des décisions fortes pour freiner l’envolée des prix des produits de consommation courante.

Un train de mesures gouvernementales

Face à la hausse des prix des PPN, force est de reconnaitre que le gouvernement n’est pas resté les bras croisés. Il a choisi d’anticiper en augmentant, depuis maintenant plusieurs mois, le volume d’importation de produits de base comme le riz, le sucre, la farine ou encore le ciment à travers les opérations de la SMP (State Procurement of Madagascar). Des négociations ont été également engagées avec les négociants, les importateurs et les industriels locaux.

Dernièrement, le gouvernement a décidé de prendre des mesures encore plus vigoureuses pour mieux faire face à la situation. C’est ainsi que les prix de plusieurs denrées de consommation courante (le riz importé, l’huile, la farine, le sucre, le ciment et le gaz) ont été plafonnés sur une période de trois mois renouvelable. Les acteurs du secteur (importateurs, grossistes…) ont également été réunis autour d’une plateforme de dialogue visant à trouver ensemble les moyens de préserver le pouvoir d’achat de la population sans entraver le principe de libre marché. Le plafonnement des prix est en vigueur chez les détaillants depuis ce lundi.

Pour lancer les mesures visant à baliser les prix des PPN et limiter les bénéfices que s’octroient les opérateurs, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) s’est appuyé sur la loi 2018-020 sur la Concurrence qui dispose dans son article premier qu’elle vise « à renforcer la compétitivité des entreprises et le bien-être des consommateurs ». Le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, a promis d’examiner la situation des autres produits comme le savon et a aussi lancé un appel aux consommateurs, dans la capitale comme dans les autres régions, pour qu’ils rapportent les faits susceptibles d’aller à l’encontre des mesures prises.

Le MICC sur le terrain

Lors d’une descente auprès des grossistes et des détaillants de la capitale, ce mardi 13 avril, le ministre Edgard Razafindravahy a pu constater de visu l’application de la mesure de balisage des prix. Dans l’ensemble, les prix affichés sur les étals suivent les directives données. Le membre du gouvernement a également pris le temps d’avoir des échanges avec les commerçants qui n’ont pas hésité à partager leurs avis.

Au marché de Mahamasina, une commerçante a expliqué que si les prix sont maitrisés au niveau des grossistes, il n’y a pas de raison pour que le seuil fixé par les autorités ne puisse pas être respecté. Et elle poursuit que si le gouvernement n’avait pas pris des dispositions, la flambée des prix aurait été beaucoup plus grave. À Anosibe, un grossiste a fait remarquer que depuis l’application de la mesure de plafonnement des prix, on trouve beaucoup plus de riz sur le marché car les autorités ont coupé l’herbe sous les pieds des spéculateurs.

Mais le MICC a aussi affirmé que des mesures ont été prises pour s’assurer de la disponibilité des produits chez les producteurs et sur le marché, afin de prévenir les pénuries qui peuvent être parfois artificielles. C’est ainsi qu’une équipe de la région Diana de ce département est descendue récemment sur le site de la Sucoma à Ambilobe. Il s’agissait de vérifier le rythme de production et d’approvisionnement en sucre. Des opérations de ce genre sont également menées dans d’autres régions et pour d’autres produits.

Objectif résilience durable

Comme d’autres pays, Madagascar subit les effets dévastateurs de l’inflation mondiale. C’est dans ce cadre que les initiatives ont été prises pour limiter la hausse des prix et atténuer les effets de la conjoncture internationale marquée par les conséquences de la guerre en Ukraine, ou encore l’envolée du coût de transport des marchandises. À plus long terme, il s’agit pour le pays de mettre en place un écosystème à même de renforcer sa résilience vis-à-vis des risques externes qui menacent son économie.

Sur cette question des chocs exogènes, le gouvernement a déjà prouvé sa volonté d’accélérer le redimensionnement du tissu productif du pays pour garantir l’autosuffisance en produits de base. Le MICC a ainsi initié les échanges de vues avec les parties prenantes et lancé les actions pour matérialiser le programme « Taninketsa indostrialy » (pépinières industrielles) et ODOF (One District One Factory). Madagascar dispose, en effet, des matières premières et de la main-d’œuvre pour fabriquer en quantité des produits de consommation courante surtout alimentaire. Il lui faut cependant multiplier les unités de production et rendre celles-ci pérennes et compétitives.

Les partenaires techniques et financiers sont sur la même longueur d’onde que le gouvernement sur ce sujet. La Banque Africaine de Développement (BAD), par exemple, insiste sur la nécessité de renforcer la résilience globale du pays qui reste vulnérable aux chocs macroéconomiques. « Il est important pour Madagascar de renforcer sa résilience par le développement de son agriculture et de son industrie », constate l’institution financière.

Pour le secteur privé, la volonté des autorités de produire localement l’essentiel de ce dont nous avons besoin est à saluer. Le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), constatant que le prix du riz a augmenté, par exemple, de plus de 15% depuis un an sur le marché international, estime que l’opportunité d’appliquer une stratégie d’autosuffisance alimentaire et de réduire drastiquement les importations est réelle. « Cela permet à la fois d’améliorer le pouvoir d’achat global, le revenu des paysans et la balance commerciale », soutient l’organisation patronale.

Ménager les consommateurs – Les commerçants jouent le jeu

De Mahamasina à Anosibe, en passant par Tanjombato, les commerçants se plient volontiers aux directives étatiques pour préserver le pouvoir d’achat des consommateurs. Le litre d’huile produite localement ne dépasse pas le prix maxima fixé à 9 500 ariary. L’huile importée est vendue à 7 700 ariary le litre auprès des grossistes d’Anosibe, soit 154 000 ariary le bidon de 20 litres.

Pour Ranina, l’un des commerçants des PPN les plus fréquentés des pavillons de Mahamasina, les relations avec les clients sont moins « tendues » depuis l’application des prix plafonnés. « Certes, les acheteurs trouvent toujours certains produits un peu trop chers, mais ils sont soulagés que la situation se stabilise », ajoute-elle. Toutefois, on remarque aussi que certains détaillants ont préféré attendre un peu avant de s’approvisionner de nouveau, notamment en farine et en sucre.

À Tanjombato, une grossiste appelée Madame Juliette a alerté le ministre Edgard Razafindravahy sur la tentation de certains acteurs de la filière de procéder à une rétention de stocks. Le membre du gouvernement a alors répondu que tout sera fait pour veiller aux intérêts des consommateurs et que ceux qui s’adonneraient à de telles pratiques seront punis conformément aux règles établies. Il a également souligné la nécessité de se sensibiliser et de s’entraider pour l’intérêt commun.

De son côté, le « Firaisamben’ny Mponina Miaro ny Zon’ny Mpanjifa (FIMPA) remarque aussi que les commerçants sont de plus en plus sensibilisés sur la nécessité de limiter les prix des PPN et d’appliquer le principe de la concurrence saine. L’association a également vu que les prix sont affichés sur les étals alors que peu de commerçants suivaient cette instruction il y a quelques semaines.

Interview – Edgard Razafidravahy “Notre défi commun est de faire respecter les mesures prises

. Plusieurs prix des produits de première nécessité (PPN) ont été plafonnés par l’État. Pourriez-vous expliciter les tenants et aboutissants de cette mesure ?

L’État a décidé des prix plafonds pour certains produits de consommation courante pour, avant tout, préserver le pouvoir d’achat des populations face à la vague d’inflation provoquée essentiellement par la conjoncture internationale.

Le gouvernement est sur le front pour protéger les consommateurs. C’est la raison pour laquelle le conseil des ministres a autorisé le plafonnement des prix après avoir engagé des discussions avec le secteur privé. Nous avons dialogué et négocié avec toutes les parties prenantes, des importateurs aux grossistes en passant par les détaillants et les associations de protection des consommateurs, en persuadant les uns et les autres qu’il est essentiel de faire preuve de patriotisme afin de faire face à cette situation inédite.

Au final, les opérateurs ont accepté d’appliquer des marges minimales pour se conformer au plafonnement des prix. Cela s’est fait sans pression et les décisions ont été prises en concertation. Nous avons franchi une étape importante au seul profit des consommateurs et je tiens à remercier tout le monde pour le travail accompli. Désormais, notre défi commun est de faire en sorte que les mesures prises soient respectées par tous. Je rappelle qu’il s’agit de prix plafonds et non de prix appliqués.

. Comment les mesures sont-elles suivies sur le terrain depuis leur lancement ?

Ce mardi, j’ai effectué avec mon équipe, les représentants des consommateurs et les journalistes, une descente auprès de plusieurs marchés d’Antananarivo pour vérifier l’application du plafonnement des prix des PPN et échanger directement avec les commerçants. Le bilan est globalement satisfaisant et les commerçants ont apprécié les échanges directs avec les responsables.

Pour le plafonnement des prix et des marges bénéficiaires, nous constatons avec satisfaction que les commerçants respectent dans leur grande majorité le cadre mis en place. Je tiens cependant à rappeler que les contrevenants, quels qu’ils soient, seront sanctionnés selon les lois en vigueur. Notre objectif est d’alléger autant que faire se peut les difficultés auxquelles font face nos concitoyens du fait de la crise sanitaire, puis de la crise russoukrainienne. Dans ce cadre, le département que je dirige s’inscrit dans une démarche de tolérance zéro, mais nos commissaires et nos partenaires multiplient également les actions de sensibilisation et de pédagogie.

Pour les autres mesures, comme celles visant à s’assurer de la disponibilité en permanence des PPN sur le marché, les contrôles que nous menons sur le terrain sont effectués régulièrement. Jusqu’ici, les risques de pénuries pour les produits de consommation courante ne se posent pas. Mais nous restons vigilants.

. Au-delà de la conjoncture inflationniste actuelle, comment faire en sorte que Madagascar puisse être plus résilient sur le long terme ?

Effectivement, nous ne nous contentons pas de gérer les effets de la crise actuelle. Nous nous projetons résolument vers l’avenir en nous basant sur les Velirano du président de la République, particulièrement le numéro 7 sur l’industrialisation de Madagascar et le numéro 9 sur l’autosuffisance alimentaire.

Dans cette perspective, la mise en place des « Taninketsa indostrialy » (pépinières industrielles) pour transformer les produits agricoles locaux, se place au cœur des priorités du ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. D’autres types d’unités industrielles, comme la transformation des matières premières minérales, seront aussi implantées. Madagascar doit redimensionner rapidement et significativement son tissu productif pour ne plus dépendre des importations de produits de base et assurer une croissance économique robuste et durable.

Les actions se multiplient dans ce sens. Je vous donne pour preuve la finalisation ce mercredi, par le comité technique de l’Alaotra-Mangoro, de la phase de sélection des projets de pépinières industrielles dans cette région. Je vous rappelle également qu’il y a tout juste quelques jours, nous avons initié le dialogue public-privé qui a abouti à une série d’engagements pour acter une bonne fois pour toute l’industrialisation de Madagascar.