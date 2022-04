Assainissement – Le projet de fermeture d’Andralanitra avance

Cela fait des années qu’on a évoqué la délocalisation du site de décharge d’Andralanitra. Mais il n’en fut rien jusqu’ici.

Le projet de fermeture de la décharge d’Andralanitra reste d’actualité. Cela a été discuté lors de la visite de courtoisie de l’ambassadeur du Japon, Yoshihiro Higuchi, au ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, Fidiniavo Ravokatra, hier. « L’État malgache a trois projets majeurs, en coopération avec le Japon, à travers l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica). L’assainissement de la ville d’Antananarivo en fait partie. Tout comme la fermeture du site de la décharge d’Andralanitra et la recherche du terrain où ce site sera déplacé», indique le ministre de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, dans le cadre de cette visite.

Ce projet d’amélioration des équipements de gestion des déchets solides de la ville d’Antananarivo (GESDA) est d’une valeur de 850 millions d’Yen. Ce projet vient à point nommé. Les habitants des alentours du site ont, maintes fois, signalé les problèmes de santé provoqués par les odeurs nauséabondes des déchet s , durant la période de pluie, et les fumées suffocantes, au moment sec. Par ailleurs, le site est saturé. Pendant la période de pluie, le ramassage des ordures est souvent bloqué, car l’accès au site de décharge est difficile.

Voies d’accès

Pour l’heure, les déchets de la ville d’Antananarivo sont encore versés dans ce site. Sa fermeture ne sera pas pour bientôt. Une entreprise est sur le point de créer des voies d’accès sur ce site, pour accélérer le ramassage des ordures de la ville d’Antananarivo. « Pour créer un nouveau site de décharge, plusieurs conditions doivent être remplies. Déjà, il faut avoir un terrain bien spacieux. Le site de décharge ne doit pas, par ailleurs, présenter beaucoup d’impact environnemental. La présence de ce site doit avoir le feu vert des habitants aux alentours. Il faut aussi des moyens », termine le colonel Jaona Andrianaivo, directeur général de la SMA.

La délocalisation de cette déchetterie a été déjà envisagée, il y a une dizaine d’années. Le projet a échoué. Aucune commune de la périphérie n’a voulu accueillir la décharge. Ces communes vont-elles changer d’avis, 10 ans plus tard ?