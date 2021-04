VTT – Madagascar Bike : Randonnées à la place des compétitions

La pandémie de Covid-19 a mis un frein aux compétitions de vélos tout-terrain. Ce qui a obligé Madagascar Bike à se réorienter ces derniers mois. En effet, l’édition 2020 de la MBike Adven­ture a été annulée.

Pareil pour 2021 vu la situation qui continue d’empirer. Il est tout simplement impossible d’organiser la course internationale en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières.

Madagascar Bike n’a pas baissé les bras pour autant dans la promotion de la pratique du VTT. Celle-ci s’inscrit désormais sur un autre axe, l’organisation de randonnées dominicales. « C’est quasiment tous les weekends. Ce dimanche par exemple, on a de nouveau rendez-vous à Ambatobe. Prochainement, on prévoit de rajouter d’autres disciplines ‘outdoor’ afin de se diversifier, comme l’escalade », explique-t-on chez MBike.

Une façon judicieuse de poursuivre les activités tout en respectant les gestes barrières. En effet, les vététistes maintiennent toujours une certaine distance de plusieurs mètres entre eux. Une mesure de sécurité indispensable pour la pratique du vélo.

Madagascar Bike a trouvé le meilleur moyen de se reconvertir et de s’adapter au contexte actuel. Les randonnées s’adressent aux vététistes de différents niveaux. « Il est possible de choisir entre quatre circuits, initiation de -10 km, familial de +10 km, sportif de 25 km et expérimenté de 35 km. Les départs d’Ambatobe sont différés, de sorte que tous les participants arrivent en même temps. Les circuits partent de là pour effectuer une boucle. On roule dans un périmètre compris dans le triangle AmbatobeIlafy-Ambohiman­gakely », ajoute-t-on chez MBike.

La formule plaît énormément aux passionnés de VTT en tout genre. En effet, les plus aguerris y trouvent leur compte. Idem pour les néophytes ou encore ceux qui viennent en famille.

Questionné sur le sujet, un habitué n’a pas tari d’éloges sur l’initiative de MBike: « Déjà, la sécurité est garantie sur ce genre de sortie balisée. Après, cela nous permet de continuer à pratiquer le VTT malgré la crise. Et bien évidemment, plus qu’un loisir, faire du sport régulièrement permet de se maintenir en bonne santé ».