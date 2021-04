Vangaindrano – Le violeur d’une fillette écroué

Une fillette de 4 ans a été abusée sexuellement, le jeudi 8 avril, à Manombo Van­gain­drano. Son violeur, un garçon de 13 ans, ayant des antécédents judiciaires, a été placé sous mandat de dépôt. Le bourreau est bien connu de la police. Orphelin, il assure la garde d’une maison à Manombo, dont le propriétaire vit à la campagne. Ce garçon est un fumeur de cannabis et un vrai récidiviste, selon la police.

C’était jeudi soir, un passant avait entendu une fillette en train de gémir et pleurer. Les cris venaient de chez le garçon. Aussitôt, le témoin a alerté le fokonolona qui s’est rapidement attroupé pour voir ce qui se passait. À première vue, la porte de la maison était cadenassée de l’extérieur et verrouillée de l’intérieur. La foule a dû la briser et a pris le garçon sur le fait. La fillette a été violée, comme l’a attesté l’examen du médecin.

Mort de peur, le pervers a cité un docker, âgé de 33 ans, comme étant son coauteur. Or, celui-ci se soulait dans un bar au moment des faits. Le fokonolona a d’ailleurs témoigné son innocence, ne l’ayant pas vu s’enfermer avec le tortionnaire et la petite fille. Il a bénéficié d’une liberté provisoire, tandis que l’autre mineur a été jeté en prison.