Traçabilité des zébus – Lancement du projet pilote bientôt

Le projet pilote du nouveau système d’identification et de traçabilité des zébus démarrera sous peu. Si les conditions sanitaires le permettent, l’atelier de lancement est prévu pour la semaine prochaine. Il réunira notamment des représentants du secteur public concerné par ce nouveau système d’identification. L’État entend supprimer petit à petit le support papier qui sert à identifier les zébus.

L’actuelle fiche d’identification des bovidés (FIB) se présente comme facilement falsifiable et inefficace pour suivre et contrôler le bétail. La mise en place du système de traçabilité et d’identification électroniques des zébus se déroulera d’abord dans quatre régions du sud, Ihorombe, Atsimo Andrefana, Anosy et Androy.

L’opération bénéficie du soutien du projet « Madagas­car Agribusiness » de la Société financière internationale (SFI), groupe de la Banque mondiale. Le projet fournira une assistance technique, un conseil juridique et un programme de renforcement de capacités, en vue d’améliorer la réglementation et la coordination générale de la filière bovine.