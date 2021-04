Tanjombato – Les trois bandits pris sur le fait relâchés

Costernation hier à Tanjombato. Les trois bandits arrêtés mardi matin par la police en train de fomenter un coup aux abords d’une villa ont été relâchés par le commissariat de Tanjombato hier. La police n’aurait pas eu assez de preuve pour leur culpabilité et a décidé de libérer les trois individus qui seraient membres de la police municipale de la commune de Tanjombato. Pourtant les familles victimes de cambriolages vendredi dans la soirée à Ankadilalanpotsy et au By Pass ont formellement reconnu deux bandits sur trois. Le gardien de la villa attaquée par ces malfrats armés a également reconnu deux de ses assaillants.

Les victimes de ces deux attaques vivent ainsi dans la terreur et craignent des représailles. Après avoir ratel le coup a une villa à Ankadilalampotsy vendredi vers minuit, ils se sont rebiffés au By pass avant de retenter le coup à la même villa mardi matin vers 8 heures où ils se sont fait arrêter après l’intervention de la police. Pris par surprise, ils n’ont opposé aucune résistance aux tirs en l’air de la police.