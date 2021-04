Finance verte – Le programme Sunref pour les projets verts

Soutenir le développement du marché de la finance verte. C’est l’objectif du programme Sunref (Sustainable use of natural resources and energy finance), mis en place par l’Union européenne (UE) et l’Agence française de développement (AFD). « Le programme vise à soutenir un développement plus sobre en énergie et en carbone, un meil­leur accès à l’énergie et la protection de l’environnement » souligne une missive.

Le renforcement pérenne des capacités locales de tout l’écosystème de la finance verte figure également au programme qui ambitionne de soutenir les investisseurs et les porteurs de projet dans la réalisation d’investissements verts. La Banque MCB Mada­gascar est indiquée comme étant la banque locale partenaire du programme.

Jusqu’à 15 millions d’euros d’investissement pourraient être financés, soit plusieurs dizaines de projets de tailles différentes. Le programme est constitué de trois composantes, à savoir les lignes de crédits bancaires, un dispositif d’incitation financière via des primes à l’investissement et un programme d’assistance technique garanti par un financement européen délégué.