Exportation – Un laboratoire des micropolluants à l’Institut Pasteur de Madagascar

Avec l’appui du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, à travers le projet CASEF financé par la Banque mondiale, e t de l’Union Européenne à travers le programme PROCOM, l’Institut Pasteur de Mada­gascar (IPM) dispose d’un laboratoire des micropolluants au sein de son laboratoire d’hygiène des aliments et de l’environnement (LHAE). L’analyse des contaminants alimentaires dans les produits agricoles et agro-alimentaires à exporter peut désormais se faire sur le territoire national.

La mise en place de ce laboratoire des micropolluants à l’IPM va permettre l’analyse des contaminants alimentaires sur place, réduisant ainsi les délais et le coût de ces prestations pour de nombreuses filières, comme la vanille, les épices, le miel, la pêche et l’aquaculture. L’exportation de produits agricoles et autres produits agro-alimentaires transformés est soumise aux exigences du commerce international.

Faute de capacités locales pour la détection et le dosage de résidus phytosanitaires, les contrôles doivent se dérouler dans les pays d’exportation. Les opérateurs ont subi des pertes financières conséquentes suite à plusieurs cas de refoulement aux frontières et/ou de retrait du circuit de distribution dûs au dépassement des limites des résidus chimiques autorisés par les réglementations européennes.

Afin de satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires à l’international et ainsi renforcer nos exportations, le MAEP, via le projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF, 2016 – 2021), a financé l’acquisition des équipements du laboratoire des micropolluants.

Par ailleurs, l’ IPM a demandé l’appui de l’Union Européenne, via le programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régionale (PROCOM, 2014 – 2019), pour lui permettre de remplir les exigences d’accréditation en matière de fiabilité des méthodes d’analyses, de raccordement métrologique, de maîtrise des conditions ambiantes et de traçabilité.

Cet accompagnement vers l’accréditation et l’obtention de celle-ci pour les analyses considérées va permettre la reconnaissance des résultats par les pays importateurs. Ce laboratoire devrait permettre de développer l’exportation de produits à forte valeur ajoutée, comme ceux issus de l’agriculture biologique.