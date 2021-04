Basketball Africa League – GNBC : Deux renforts américains en vue

Le Gendarmerie nationale basketball club jouera la dernière phase qualificative au championnat d’Afrique des clubs à la mi-mai. L’équipe est en regroupement depuis dimanche.

Avant dernière étape. Le Gendarme rie nationale basketball club (GNBC) a repris sa préparation depuis dimanche. Le club disputera du 16 au 30 mai à Kigali Rwanda la dernière phase qualificative en vue de la première édition de la Basketball Africa ligue (BAL).

Avant cette phase, les Gendarmes sont déjà passés par la pré-qualification sur le sol malgache début 2019 puis la phase éliminatoire à Kigali au mois de décembre 2019. Cette étape était prévue à la mi-mars 2020 mais a dû être reportée en raison de la pandémie du coronavirus.

Le niveau sera de très haut niveau, ainsi le club a décidé de solliciter les mains fortes de renforts étrangers. «Nous sommes en cours de négociation avec deux renforts américains de 2,06m. Tous les deux vont assurer le poste 5», souffle le colonel Filamatra Ravoavy, secrétaire général du GNBC. Récemment, un troisième renfort africain était également en cours de négociation mais le responsable du club n’a pas encore voulu donner plus de précision. Le précédent contrat avec l’américain de 2,13m, Donald Rashaad Isalah Singeton, s’est conclu par une rupture à l’amiable car le contrat n’était pas encore effectif tant que le joueur n’évoluait pas en compétition avec l’équipe.

Quant aux locaux, le GNBC a fait appel à deux renforts, Arnold du Copsn qui avait déjà fait le déplacement avec l’équipe à Kigali, ainsi que Anthony de Sebam. Tous les joueurs et l’équipe technique sont en stage, bloqués depuis dimanche au camp Général Philibert Rama­rolahy à Betongolo.

Précautions

Ils ne sont plus autorisés à sortir du camp sauf pour faire du footing tous les matins. «Nous évitons à tout prix le contact avec l’extérieur pour éviter la contamination du virus » mentionne le SG du club. Quatorze joueurs sont actuellement en regroupement. Ils effectueront un test d’évaluation ce samedi afin de boucler la liste définitive de treize joueurs retenus qui devrait être envoyée auprès de l’organisation au plus tard le 19 avril. Douze clubs disputent cette dernière phase qualificative. Au lieu de deux groupes de six, l’organisation a opté pour une autre formule et les équipes engagées sont réparties en trois poules de quatre.

Le GNBC a été tiré dans le groupe de Rivers Hoopers du Nigéria, l’US Monastir de Tunisie et les Patriots de Rwanda. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront à la phase finale. «Nous renforçons le maniement du ballon, la vitesse et les attaques rapides qui sont nos points forts avec notre petit gabarit», confie le coach assistant, Aina Ranaivosoa. «La délégation s’envolera pour le Rwanda le 5 mai, et sera en isolement pendant trois ou quatre jours. Les joueurs seront par la suite autorisés à faire l’entraînement individuel pendant trois jours avant de pouvoir le faire en collectif. Les renforts étrangers les rejoindront une semaine avant la compétition », explique le dirigeant du club.

Très vigilants, les joueurs et le staff technique effectuent un test par semaine, en plus du certificat de test négatif 72 heures avant le départ exigé par l’organisateur de l’événement.