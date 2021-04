Atsimo-Andrefana – Sept cents pieds d’arbres « jabihy » volés

Sans précédent. Les petits arbres en bouteille portant le nom scientifique de « Operculicarya decaryi » appelés communément « jabihy » ont fait l’objet de vol dans une aire protégée. Sept cents pieds de ces arbustes étaient sur le point d’être envoyés à Antananarivo le 3 avril dernier. Appelés aussi « faux poivriers de Japon », les arbres sont endémiques de Mada­gascar.

Ces espèces de bonsaï ont été déracinées de la nouvelle aire protégée de Tsinjoriake à Toliara, région Atsimo-Andrefana, transportées par camion et ont été dissimulées sous des sacs de charbon. Mais les forces de l’ordre d’Ankoronga, à la sortie de la RN7, ont arrêté le convoi. Le chauffeur et une femme, indiquée comme assistante du destinataire des « jabihy » ont été de suite arrêtés et déférés au parquet. Jusqu’à hier, les auteurs du délit n’ont pas voulu dénoncer celui ou celle à qui ces sept cents plantes étaient destinées. Les « jabihy » possèdent des vertus thérapeutiques pour les femmes ayant accouché. La décoction peut être bue et les feuilles bouillies peuvent servir pour les toilettes. Par ailleurs, les « jabihy » peuvent servir de plantes décoratives. Au vu de la quantité ayant fait l’objet de trafic, elles seraient destinées à l’exportation. Des plantes médicinales sont collectées illégalement dans l’Atsimo Andrefana, mais jamais de cette quantité.