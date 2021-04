Antalaha – Le décès d’un détenu fait du bruit

Un détenu à la prison d’Antalaha, est décédé la semaine passée. Il a été tué par les geôliers, selon sa famille. L’administration pénitentiaire affirme qu’il s’est suicidé.

Du fil à retordre. Un scout âgé d’une vingtaine d’années est mort, le jeudi 8 avril, dans l’établissement pénitentiaire d’Ambatoratsy, à Antalaha où il avait été enfermé. L’annonce de son décès par un facebooker au début de cette semaine a suscité un déluge d’émotions et de réactions. D’après lui, il avait été assassiné, accusant les agents pénitentiaires d’en être les auteurs. Il n’a pourtant pas fourni d’autres précisions.

Le défunt avait le visage enflé. Il était gravement blessé à la tête, peut-on constater sur ses photos publiées. Le corps sans vie a été remis à la fa­mille pour être enterré.

Changement admirable

Les vérita­bles circonstances restent des plus floues. Inter­rogé sur les faits, Ranaivo Tovon­janahary Andriamaroahina, directeur général de l’administration pénitentiaire (DGAP), a indiqué, sui­vant le rapport parvenu, que le détenu s’est suicidé dans sa cellule.

« Nous ignorons la situation pénale du jeune homme et la raison pour laquelle il était en prison. Ce que nous avons appris, il était déjà parmi les détenus qui avaient fait preuve de bon comportement. Il n’avait plus besoin d’être strictement surveillé comme les autres. Personne ne savait ce qui lui était arrivé, mais après tout ce temps de changement admirable, il a fait des bêtises. Du coup, il a été ramené et enfermé dans sa cellule. C’est ce qu’il n’aurait pas supporté, l’amenant ainsi à se donner la mort. Il s’est fait taper la tête contre le mur », selon des renseignements glanés auprès de la gendarmerie nationale. La famille entend porter plainte sur l’affaire. « C’était un suicide. Mais si les informations véhiculées sur facebook se sont avérées, nous diligenterons une enquête », explique le DGAP qui envisage d’apporter d’autres éclaircissements concernant le décès la semaine prochaine.

Jusqu’ici, ni la gendarmerie ni la police n’ont encore été saisies de la déposition de la famille de la victime.