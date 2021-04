Anosy – Les marchands de linceuls se plaignent

La vente de couronnes funéraires ou encore de linceuls ne marche pas fort. « Nous n’arrivons pas à écouler notre marchandise à temps. Les demandes et les commandes se raréfient actuellement. Je n’arrive à vendre que trois à quatre mètres de linceuls par jour », se plaint Martin, un vendeur d’Anosy. Le secteur n’est pas en plein essor actuellement. « C’est étonnant », dit-il. Avec le contexte sanitaire de Covid-19, la famille du défunt n’a plus le temps et la préparation, l’achat de fleurs et de linceul n’est pas obligatoire dans ce cas. « La plupart de nos clients achètent seulement du plastique et le strict nécessaire pour leurs proches décédés. On vend trois à quatre mètres de plastique », souligne-t-il. Selon l’explication de ce vendeur, le pouvoir d’achat des clients est en jeu. « On constate que la plupart des personnes marchandent les linceuls à bas prix. Ils expliquent qu’ils n’ont qu’un petit budget vu le contexte sanitaire », souligne-t-il. Mis à part la diminution de la clientèle, les fournisseurs n’arrivent plus à livrer les marchandises à temps, notamment pour le cas des marchands d’Anosy. « Vu la fermeture de la RN1 actuellement, les fournisseurs de linceuls au niveau des routes nationales n’arrivent plus dans la capitale. L’approvisionnement de ce type de marchandise a été suspendu depuis des semaines», déplore-t-il.