Weekend pascal – La Ville d’Eaux désertée

Pour la premiere fois depuis des années, Antsirabe, où des milliers de gens débarquent chaque année pour célébrer le weekend pascal, a été complètement désertée durant ce weekend.

PandÉmie oblige. À la suite des mesures prises au niveau du Centre opérationnel covid-19 du Vakinankaratra, et dans le respect de l’état d’urgence sanitaire, aucune activité susceptible de créer un attroupement n’est autorisé à Antsirabe depuis plus de trois semaines. Aucun stand de loisir n’a donc été installé sur tous les sites de loisirs de la capitale du Vakinan­karatra, notamment sur l’avenue de l’Indépendance, la piste Vatofotsy, le terrain Karmaly et autres durant la célébration pascale.

Des patrouilles systématiques ont quadrillé la ville pour suivre le renforcement des dispositifs pris par les autorités locales, tels la fermeture des marchés, des magasins et des bars à partir de midi, durant ce long weekend.Afin d’éviter les attroupements et, toujours de limiter les contacts directs et favoriser la distanciation sociale, des mesures strictes ont été prises durant le weekend pascal, notamment durant la journée du lundi de Pâques. Les agents des forces de l’ordre ont patrouillé dans tous les lieux de villégiature et de promenade comme l’avenue de l’Indépendance, la piste Vatofotsy, Antsahasoa, les lacs Andraikiba, Tritriva… ont été quadrillés par les membres des forces de l’ordre.

De nombreuses familles qui ont voulu rejoindre ces lieux, ont été priées de rentrer chez elles. Mais quelques groupes d’individus ont persisté à s’installer dans d’autres endroits en dehors de la ville. Avertis par ce fait, les membres de l’OMC ont multiplié les patrouilles jusqu’à ce qu’ils quittent les lieux.

D’autres à bord des véhicule ont transporté des passagers en surplus de l’effectif autorisé, soit deux personnes pour les voitures légères et respect de la distanciation sociale d’un pour les minibus. Ils ont également été priés de poursuivre leur chemin à pied.