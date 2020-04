Refus de confinement – Quinze commerçants placés en garde à vue

Des échoppes ouvertes au-delà des heures autorisées ont été débusquées. Quinze commerçants obstinés ont passé la nuit à la gendarmerie.

Les forces de gendarmerie passent à la vitesse supérieure dans l’appli­cation de la mesure de confinement pour faire face à la pandémie de coronavirus. Après de nombreuses sensibilisations, sur la fermeture des commerces à partir de midi, les gendarmes frappent d’une main de fer dans la capitale et ses périphéries. Hier après-midi, quinze commerçants ont été interpellés et placés en garde à vue dans les démembrements territoriaux de proximité de la gendarmerie. Ces derniers ont passé la nuit dans les locaux des postes et des brigades de la gendarmerie, dont la cellule de sûreté pour certains, notamment ceux identifiés comme étant des récidivistes, ou encore ayant maintes fois fait l’objet de sensibilisations.

Hier à partir de midi, heure de fermeture de tout commerce en application des consignes de confinement décidées par le gouvernement, les éléments unités territoriales de la gendarmerie nationale de l’agglomération urbaine se sont déployés dans leurs circonscriptions respectives pour débusquer les commerces encore ouverts. Les gendarmes pédestres et motorisés mobilisés ont passé au peigne fin les environs du district d’Antananarivo Atsimondrano dont Itaosy, Fenoarivo, Anosizato, Andoharanofotsy… où ils ont surpris quinze commerces encore ouverts.

Renvoyés

D’emblée, les gendarmes ont procédé à leur fermeture et les commerçants obstinés ont été, dans la foulée, embarqués pour passer la nuit en garde à vue. Des femmes figurent parmi par ces auteurs d’infractions faisant l’objet de sanction.

À la lumière des informations recueillies, l’objectif est de faire comprendre aux récalcitrants que l’efficacité de la lutte contre la propagation du covid-19 y va du respect des consignes de sécurité. Les personnes interpellées sont retenues, afin qu’elles ne puissent pas revenir pour ouvrir leurs commerces. Elles sont, néanmoins, relâchées à l’aube pour leur permettre de reprendre leur gagne-pain, dans le respect des heures d’ouverture autorisées, sous peine de nouvelle interpellation, articule de prise de mesures encore plus drastiques.

Pour ce qui est du port de cache-bouches, les piétons et automobilistes qui n’en portent pas, sont systématiquement renvoyés chez eux, lorsqu’ils se retrouvent nez-à-nez aux gendarmes.