Protection contre le coronavirus – Des professionnels de santé appellent à l’aide

Le manque crucial de matériel de protection du personnel de santé est soulevé. Le ministère de la Santé publique promet des actions « rapides ».

La coupe est pleine pour les agents de santé. Ils sont nombreux à exprimer leur « ras-le-bol », et à se plaindre de la défaillance des équipements de protection, depuis quelques jours. «Nous ne sommes pas assez protégés contre le coronavirus. Les équipements de protection qu’on utilise sont insuffisants et ne répondent pas aux normes», lancent les uns. D’autres disent, « des personnes qui visitent les hôpitaux et qui ne sont pas en contact avec les malades sont mieux protégés que nous». « Nous ne réclamons pas des indemnités. Nous revendiquons juste une protection optimale ». Parmi les images qu’ils souhaitent montrer aux yeux du monde pour démontrer leur vulnérabilité, des surblouses de tissu très fin qui ne filtreraient pas le virus, des caches-bouches qui ne sont pas changés toutes les trois heures, comme il est indiqué.

Ces réactions proviennent autant des professionnels de santé qui s’occupent des porteurs du virus dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), que de ceux des centres de santé de base (CSB) et des centres hospitaliers de référence du district (CHRD), qui doivent se préparer pour accueillir des malades. « Nous parlons désormais de transmission communautaire. Ainsi, tous les malades qui se présentent dans les centres de santé peuvent être des porteurs potentiels du virus. Malheureusement, jusqu’ici les équipements de protection individuelle ne sont pas arrivés dans les CSB», indique Jerisoa Ralibera, président du Syndicat des infirmiers et des sages-femmes.

Le fait que deux des leurs, un médecin et une interne en médecine, ont contracté le coronavirus, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. La population serait la première victime de la défaillance de la protection des agents de santé. « Si les agents de santé ne sont pas protégés comme il le faut, ils vont propager le coronavirus à leurs patients et à leurs proches», prévient le Dr Abel Ranaivoson, président du Syndicat des médecins fonctionnaires à Madagascar. Les professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme. «Si telles sont les conditions de travail, des agents de santé peuvent abandonnerleur poste, en risquant une amende et un séjour d’un an en prison. Ils préfèrent cela que de contracter le virus, afin de protéger leurs proches », rajoute Jerisoa Ralibera.

Cet approvisionnement en équipements de protection individuelle a été discuté par le staff du ministère de la Santé publique, hier. Le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la santé au sein de ce ministère, a déclaré que l’acheminement de ces équipements est en cours.