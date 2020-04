Pétanque – Le Mondial reporté en 2021

En raison du coronavirus, le comité d’organisation du championnat du monde de pétanque a décidé de repousser la compétition pour l’année prochaine.

Inévitable. à l’instar des Jeux Olympiques et des autres grands rendez-vous internationaux, le championnat du monde en triplettes constituées masculines est finalement reporté. Et ce, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue de frapper la majeure partie de la planète depuis plusieurs semaines. Le président du comité d’organisation de Lausanne 2020 (Suisse) a tenu une vidéo-conférence, en fin de semaine dernière. S’en est suivie la décision de repousser le tournoi pour l’année prochaine. La Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal a annoncé la décision sur son site web dans la foulée : « Compte tenu des nombreuses incertitudes pesant tout à la fois sur la situation sanitaire générale en raison de la pandémie de Covid-19 et sur les possibilités tant de sortie des équipes des pays qualifiés que d’entrée en Suisse, ainsi que la disponibilité des installations, il a été unanimement décidé de reporter la compétition. »

Obligation

Il y a deux semaines, l’optimisme était encore de rigueur. Dans un communiqué publié à la fin du mois de mars, les membres du comité d’organisation se disaient « sincèrement pas inquiets » car « rien n’a été invalidé en juillet ». Ils attendaient alors la décision des autorités concernant le maintien ou la levée du confinement, avant de se prononcer définitivement. Ils avaient encore bon espoir à ce moment-là. Mais les voilà dans l’obligation de repousser le tournoi, aujourd’hui, vu que la pandémie continue de faire des ravages et qu’elle est loin d’être maîtrisée surtout en Europe.

Pour 2021, le Mondial s’étalera du 15 au 18 juillet. Il réunira 192 boulistes issus de 48 nations, dont Mada­gascar. Les joueurs de la Grande île seront en mission en Suisse. Ils chercheront à se refaire une santé après la débâche de 2018, au Canada. À titre de rappel, la triplette malgache avait été éliminée dès les huitièmes de finale, à Desbiens. à cela s’était ajoutée la défaite en finale du concours de tir de précision.