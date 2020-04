Météo – Une dépression tropicale se forme à l’Est de l’océan Indien

À 13 heures locales, le centre de la perturbation cyclonique est positionné à environ 4 200 km au large d’Antsiranana, selon le bulletin cyclonique de la météo hier. Au stade de dépression tropicale, le vent moyen est de 55 Km à l’heure, avec des rafales de 70 Km à l’heure près du centre. Sa trajectoire est d’Ouest-Sud-Ouest à raison de 14 km à l’heure. Elle est prévue s’intensifier dans les prochaines 24 heures. Et le système sera nommé Jeruto si les conditions sont complétées.

Toutefois, il n’influencera pas le temps dans la Grande île et aucune alerte cyclone n’y a été prévue. La baisse de la température est encore attendue pour les Hautes terres et dans la partie Est, notamment vers la fin de cette semaine. Tandis qu’un temps venteux sera encore au rendez-vous dans la partie Nord-Est et sur le littoral de la région Anosy. La température stagne à 17°C pour la température minimale et 24°C pour la maximale dans la capitale pour ce jour.