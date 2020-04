Football – Offensive de charme de Macron

Macron fait partie des finalistes, dans le cadre de l’appel d’offres pour devenir le prochain équipementier des Barea. En attendant la décision finale de la Fédération Malgache de Football, la marque italienne s’est lancée dernièrement dans une campagne de communication sur internet. La principale information communiquée, concerne l’ouverture prochaine d’une boutique en ligne. Des rumeurs évoquaient déjà ce projet depuis plusieurs semaines. Le voilà qui commence à prendre forme, à travers un post sorti samedi dernier sur la page officielle « Macron Madagascar » : « La boutique Facebook ouvrira le 30 avril. Les équipements vous seront présentés sur notre page et vous pourrez directement commander par MP ou par téléphone ».

La marque italienne habille plusieurs centaines d’équipes à travers le monde, clubs et équipe nationales confondues. À Madagascar, elle a entamé son implantation avec la CNaPS Sport, Elgeco Plus et Jet Mada. Les maillots de ces trois formations de Pro League seront donc probablement en vente auprès de cette boutique en ligne.

Simulation

Cette offensive vise à faire connaître la marque et à mettre en avant ses produits. D’où l’idée ingénieuse de dessiner les contours d’une éventuelle collaboration avec quelques grands clubs de la Grande île, notamment AS Adema, Ajesaia ou encore Cosfa.

À prendre au conditionnel précisons-le vu qu’il s’agit d’une simulation. « Macron a renouvelé son contrat de partenariat avec la Fédération du Football Canadien. Toutes les équipes du championnat canadien bénéficient du soutien de Macron pour leurs équipements. Macron espère un jour aboutir à un accord semblable à Madagascar, ce qui pourrait donner des maillots qui ressembleront à ceux-ci », mentionne la publication accompagnée de photos de ces tuniques. Façon judicieuse pour la société de Bologne de promouvoir ses produits et de convaincre de son savoir-faire.