Événement – Jerry Marcoss s’apprête à fêter ses 20 ans de scène

La super star du district d’Antalaha s’offre un nouvel élan dans la poursuite de sa brillante carrière. Jerry Marcoss confirme que sa machine est toujours en route.

Il est souvent dit que tout a une fin. Mais pour le chanteur Jerry Marcoss, une question se pose, combien de temps va encore durer son aventure? Durant les deux décennies vécues et promettant encore d’être ensemble avec ses fans pour les vingt années à venir, cet artiste aux multiples casquettes (ex-animateur radio FM à Antalaha, auteur-compositeur, chanteur, chorégraphe, concepteur émission télévisée Misy Raha, producteur JM Studio, promoteur de jeunes artistes émergents, auteur des hymnes des campagnes présidentielles…) n’a cessé d’alimenter sa forte passion d’animer et de partager une forte vibration. À chaque nouvelle saison, la magie opère toujours. Du jour au lendemain, Jerry Marcoss surnommé aussi le king du kawitry a toujours répondu aux attentes de ses fans en leur partageant de magnifiques prestations et de chaudes retrouvailles une fois monté sur scène.

Cette année, il s’apprête à célébrer en grande pompe ses 20 ans de scène. Dans l’attente de la réalisation de cet événement de grande envergure, un nouveau clip intitulé Medley 20ème anniversaire est déjà disponible sur les stations télé. Loin d’être à court d’inspiration, cette nouvelle production en collaboration avec une pléiade d’artistes connaît à l’heure actuelle un grand succès. Sa petite sœur Simonda Valera, Nael, Stéphanie, Tence Mena, Big MJ, Farah John’s, Christian LDV, Tsota et Mr Sayda ont participé à sa réalisation.

Éternel conquérant

Les années passent mais l’inspiration ne s’arrête jamais. Par sa voix, ses gestes scéniques, Jerry Marcoss continue de conquérir et séduire ses fans. Affichant une parfaite santé du corps et d’esprit, il se lance à toute allure, il surgit, il bondit et explose une fois sur scène devant son public. De jour comme de nuit, cette bombe musicale n’a rien à perdre et tout à gagner depuis que le grand public l’a découvert en 2000 avec son titre-phare «Werawera». Au niveau national et également à l’échelle internationale, Jerry Marcoss est parvenu à se frayer une superbe percée au fil des années. Son brillant parcours a de quoi impressionner les mélomanes. Aves son fameux slogan, La persévérance, rien que la persévérance et toujours la persévérance pour réussir et aller le plus loin possible. Mais cela ne se limite pas là car il faut aussi signaler sa forte motivation et sa grande détermination dans ce qu’il entreprend ce qui lui vaut largement sa place parmi la tête du peloton.