Carburant – La consommation en baisse de 50%

Le confinement a fait baisser les besoins en carburant. Aucune hausse des prix à la pompe en vue malgré l’accord trouvé entre les pays producteurs de pétrole.

L’accord trouvé dimanche, entre les pays producteurs de pétrole de réduire le nombre de barils à produire par jour fera augmenter les cours mondiaux. Aucune intention d’augmenter le prix à la pompe pour la partie malgache pour le moment malgré la volatilité enregistrée par les prix depuis le dernier trimestre 2019 et depuis la pandémie.

L’accord trouvé dimanche entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et la Russie, l’Arabie Saoudite et autres pays producteurs de premier plan réduira la production de pétrole. La demande mondiale diminue pour cause de coronavirus et il y a lieu de réduire la production de pétrole malgré les contraintes essuyées par les divers pays producteurs.

« L’OPEP et la Russie se sont convenues pour réduire la production à 9,7 millions de barils par jour à compter du 1er mai et pour deux mois, soit près de 10% de la demande mondiale », a expliqué l’agence Reuters, hier matin. Les cours du pétrole ont ainsi progressé de 1,29 dollar pour le Brent et de 1,01 dollar pour le WTI, soit respectivement de 32,77 dollars et de 23,77 dollars le baril. À Madagascar, la consommation mensuelle, tout produit confondu, est de 76540 m³ en moyenne (OMH juillet 2019).

Hausse inévitable

Aux explications du directeur général de l’Office malgache des Hydrocarbures (OMH), Jean Baptiste Olivier, la consommation a diminué de moitié depuis la mise en vigueur des mesures de confinement. Par ailleurs, Madagascar n’importe pas du pétrole brut et l’OMH suit alors quotidiennement les cours internationaux de produits raffinés et non le pétrole brut. « Cet accord de réduction de production entre les pays de l’OPEP et ses alliés entraînera une hausse des cours mondiaux dans les prochaines semaines et prochains mois. C’est encore trop tôt pour annoncer une évolution des prix à la pompe, qui sera d’ailleurs, discutée avec le gouvernement », explique-t-il. Les produits vendus au mois M sont achetés et importés au mois M-2.

« Les effets des cours mondiaux sont décalés de cette fréquence d’importation », précise encore l’OMH. « L’analyse des prix se fera selon les coûts réels des cargaisons et de l’évolution internationale. Mais actuellement, avec les mesures de confinement et les interdictions de circulation des transports collectifs et la baisse des activités des entreprises, la consommation nationale a baissé de près de 50%», détaille le DG de l’OMH.

Par ailleurs, les compagnies pétrolières travaillant à Madagascar importent tous les 35 ou 40 jours et le niveau de stock moyen varie de 45 à 60 jours. Toutefois, les prix à la pompe restent les même depuis le mois de juin 2019 et le gouvernement a opté pour une non répercussion de la hausse des cours mondiaux du dernier trimestre 2019. Une décision qui continue, par contre, de creuser le gouffre des arriérés que l’État doit aux compagnies pétrolières, dont les détails n’ont jamais été éclaircis pour le citoyen lambda.