Anosiala Ambohidratrimo – Les nécessiteux bénéficient du « Vatsy Tsinjo »

Représenté par le ministère des Postes, des Télécommunications et du développement numérique (MPTDN), le pouvoir central s’est tourné, hier, vers les vingt-quatre communes du district d’Ambohidratrimo pour attribuer les aides aux plus nécessiteux. « L’objectif est de distribuer jusqu’à vingt-cinq mille dons par jour, a annoncé le chef de l’État. D’où notre engagement à travers notre contribution d’aujourd’hui pour atteindre cet objectif bien que cela ne soit pas notre domaine précis», explique Andria-manohisoa Ramaherijaona MPTDN. Les quelques milliers de nécessiteux d’une dizaine de commune ont ainsi pu profiter d’un pack comprenant du riz, de l’huile alimentaire, des légumineuses, du sucre, du « koba aina » et des savons. La distribution des dons dans le cadre de cette opération « Vatsy Tsinjo » se fait avec la collaboration des députés, des chefs districts, du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes. Cependant, les premiers concernés sont les responsables des Fokontany.