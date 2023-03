VILLAGE TOURISTIQUE – Forte participation des pêcheurs traditionnels aux courses de pirogues

La première compétition de pirogues, organisée par la Fédération malgache d’aviron avec la région Boeny, a beaucoup intéressé les pêcheurs traditionnels de Mahajanga.

Cela s’est déroulé samedi, au Village touristique. Au total, ils étaient une trentaine de pêcheurs à entrer en lice dans la course de pirogues. Des moyens et équipements importants ont été mobilisés pour pouvoir organiser les courses. Les trois premiers gagnants ont reçu une enveloppe de 500 000 ariary pour le premier, dossard n°3, 400 000 ariary pour celui arrivé à la deuxième position (n°4) et 300 000 ariary pour le dossard n°11, classé au 3e rang. « Nous sommes satisfaits de cette première compétition. Le Village touristique possède les normes et valeurs internationales requises. Il suffit de l’entretenir à longueur de l’année. La fédération a l’intention de mettre en place une ligue d’aviron à Mahajanga. La compétition de pirogues était l’équivalent de l’aviron sur mer, cette épreuve existe bien au sein de la Fédération internationale », explique le président de la Fédération d’aviron, Mouhidine Mohamad.

Attirer les touristes

« Cette première course était destinée aux pirogues, car il est vrai que l’aviron n’est pas encore pratiqué à Mahajanga. C’était juste un lancement des compétitions. L’objectif était de faire participer les jeunes à s’initier à cette épreuve sportive, car ils maitrisent déjà les pirogues. L’évènement permettra d’attirer les touristes et améliorer l’économie de la région», précise le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga. Les compétiteurs étaient divisés en trois équipes avec cinq pirogues dans chaque équipe, et deux participants dans chaque pirogue. Ils ont porté des gilets de sauvetage de l’Agence portuaire maritime et fluviale. Les partenaires Telma et Star ont soutenu cet évènement. Et des certificats ont été remis aux participants.