SPORT AUTO – SAISON 2023 – Aucune manche en dehors de la capitale

Pas de manche hors-Tana. D’une part, le nombre de manches est, durant cette saison, revu à la baisse, cinq au lieu de sept comme d’habitude. D’autre part, le Rallye international de Madagascar (RIM) qui en sera à sa 44e édition, sera avancé à la mi-juin. «Nous confions ces dernières années au club l’organisation du RIM. Nous l’avons confié au TMF l’an passé. Les clubs devraient s’habituer à l’organisation d’évènements plus grandioses avec un cahier de charges plus costaud. La Fédération n’assure à ce moment-là que l’encadrement et la surveillance de l’organisation», explique Jimmy Rakotofiringa alias Bébé, président de la Fédération du sport automobile de Mada­gascar (FSAM). Cette saison, cinq manches figurent dans le championnat et elles se dérouleront toutes dans la capitale. «L’une des raisons, le Rallye du Boeny programmé chaque année au mois d’aout durant la période de grandes vacances, coïncide avec les Jeux des Iles sur le sol malgache. Et les partenaires penchent plutôt vers les évènements autour des JIOI… Pour le Rallye Passion à Antsirabe, en cette année électorale, le club organisateur ne veut pas prendre de risque car c’est en pleine campagne électorale», argumente le patron de la Fsam. Le Rallye FMMSAM ouvre le bal les 12, 13,14 mai, suivi du RIM, du 16 au 18 juin, et le Rallye TMF, du 11 au 13 aout, soit dix jours avant les Jeux des Iles. Les deux dernières manches sont le Rallye Asa Tana (8-10 septembre) et le Rallye AMA (1er-3 décembre). Concernant le sommet national des runs, quatre manches seront au programme de la saison et se tiendront toutes dans la capitale. «L’évènement coïncide avec la campagne électorale et le club organisateur, par expérience, ne veut pas rassembler la foule. Ainsi, l’East Coast Racing n’aura pas lieu cette année», précise le président de la fédération. Décidé lors de l’assemblée générale il y a deux ans, et lancé depuis la saison 2022, le championnat de Madagas­car des slaloms est désormais fusionné avec celui de la course de côte. «Nous avons décidé ainsi car organiser plus de quatre manches de course de côte ne serait pas évident pour les clubs», souligne Bébé. Six manches figurent dans le calendrier 2023 et c’est au club de choisir d’organiser une manche de slalom ou de course de côte. La manche inaugurale organisée par TMF est programmée les 29 et 30 avril.