PRÉSIDENTIELLE – Ratsirahonana donne carte blanche à l’AVI

Le parti AVI a tenu une réunion politique pour redynamiser sa base à Toliara, hier. Une rencontre durant laquelle Norbert Lala Ratsirahonana a donné ses consignes en vue de la présidentielle, notamment.

En ordre dispersé. Telle sera la tactique d’approche du parti “Asa vita no ifampitsarana” (AVI), durant la prochaine élection présidentielle. Une stratégie affirmée de vive voix par Norbert Lala Ratsirahonanana, président d’honneur et fondateur du parti jaune et bleu, hier, à Toliara. Il donne ainsi carte blanche à ses ouailles pour la présidentielle. “En somme, le message que nous voulons faire passer est le suivant. Les élections approchent, notamment la présidentielle. Inscrivez-vous dans la liste électorale et votez. Vous êtes libre de votre choix, de choisir votre camp pour la présidentielle”. C’est en ces mots que le patron de l’AVI a conclu sa prise de parole durant la réunion politique du parti, à la salle Basia de l’école Sacré Coeur, Toliara.

Au lendemain de la tournée du chef de l’État à Toliara, l’AVI y a tenu une réunion politique pour redynamiser sa base. En principe, les Jaunes et bleus sont toujours membres de la coalition présidentielle “Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina” (IRD). Le parti est même représenté au sein du gouvernement. Sa stratégie pour la présidentielle est cependant actée. Il laisse le champ libre à ses membres pour soutenir qui ils veulent. “L’AVI n’aura pas de candidat en son nom lors de la présidentielle. Aussi, fidèle à son principe, le parti laisse à ses membres une liberté de choix. Chaque membre est ainsi libre de choisir où il va aller”, déclare Norbert Lala Ratsirahonana, pour expliquer la consigne affirmée hier.

Allusif

Durant cette réunion politique de Toliara, le fondateur des Jaunes et bleus était entouré par Jean Jacques Rabenirina et Johannita Ndahimananjara, deux des trois co-présidents à qui il a confié la régence du parti. Sylvain Rabetsaroana, un des co-présidents, a été le grand absent d’hier. Cette régence du parti AVI est symbolique, au regard du scénario d’hier. De prime abord, il fallait un arbitrage public et officiel de son “président fondateur”, pour mettre tout le monde d’accord.

La co-présidence des Jaunes et bleus est en effet à l’image de l’approche en ordre dispersé affirmé par Norbert Lala Ratsirahonanna, hier. Ce dernier tente néanmoins de brouiller les pistes en indiquant que ni l’AVI, ni ses membres, n’ont encore affirmé qu’ils soutiendront un candidat, “puisqu’à part un ou deux, il n’y a pas encore eu de déclaration de candidature officielle jusqu’à l’heure”. Il reconnaît néanmoins que les mouvements des uns et des autres indiquent déjà qui va s’aligner à la course à la magistrature suprême.

En vue de la présidentielle justement, deux vice-présidents de l’AVI ont déjà choisi leurs camps respectifs. Sylvain Rabetsaroana, absent à Toliara, est un des proches de Andry Rajoelina, président de la République, dont la candidature pour briguer un second mandat ne fait aucun doute. Un autre secret de polichinelle est l’ambition présidentielle de Siteny Randrianasoloniaiko, député de Toliara I. Le favori de Jean Jacques Rabenirina.

L’élu de Toliara I arbore même les couleurs Jaune et bleu. “Je n’y trouve aucun problème, c’est tant mieux si le jaune et le bleu lui plaisent”, réplique Norbert Lala Ratsirahonana sur ce point. S’il se garde de faire campagne pour qui que ce soit, le patron de l’AVI a toutefois tenu des propos allusifs à Toliara. Il a notamment rappelé que lors de la présidentielle de 1992, les deux anciens présidents que sont feu Albert Zafy et Didier Ratsiraka, qui s’étaient faits face à l’époque, ont gagné dans leurs provinces d’origine respectives, à savoir Antsiranana et Toamasina.

“Je parle d’une réalité historique. Alors, est-ce que l’histoire se répétera cette fois-ci?”, lance le président d’honneur de l’AVI. Des propos qui ont ravi l’assistance dont une partie a scandé “c’est au tour de Toliara”. De prime abord, au vu de l’empressement des acteurs politiques à faire les yeux doux à ville du soleil, la joute présidentielle y sera rude. S’agissant des propres ambitions du parti AVI, du reste, son fondateur indique que les Jaunes et bleus feront cavaliers seuls lors des prochaines communales et élections législatives.