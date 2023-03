PLAINE DE MAROVOAY – Ralentissement des travaux de bétonnage à cause de « Cheneso »

Les travaux de bétonnage des canaux d’irrigation de la plaine de Marovoay ont été perturbés par le cyclone Cheneso. Selon le rapport du directeur de cabinet et du directeur régional du développement (DDR) au sein de la région Boeny, environ 60% des travaux sont achevés depuis la semaine passée. Selon le contrat avec les entreprises, 17 km doivent être bétonnés d’ici la fin du mois de juin et 25 km d’ici la fin de cette année, date à laquelle les travaux devront être terminés. Les entreprises doivent redoubler d’effort selon les conditions fixées et augmenter la superficie à bétonner de 12m à 36m par jour, la longueur de dalles en béton à réaliser. Le nombre d’ouvriers va être triplé, notamment celui des ouvriers spécialisés et des manœuvres. De plus, le nombre d’outils et de diverses machines diverses utilisés seront multipliés. Des anomalies ont également été relevées par les directeurs locaux et des mesures ont été prises immédiatement, en particulier face à la finition de béton qui présente des fissures. Ils ont été démolis et seront remplacés par de béton aux normes. Le vol de ciment serait certainement à l’origine de ces travaux de mauvaise qualité. Ainsi, des personnes issues de la communauté de base seront affectées au sein de l’entreprise pour surveiller et prévenir d’éventuels vols. C’est la Banque Mondiale et de l’Agence française de développement, à travers le PADAP un projet du ministère de l’Agriculture et de l’élevage, qui finance ces travaux de bétonnage du canal d’adduction d’eau dans les secteurs 4, 5, 6 à Marovoay. Et c’est la région qui est désignée comme maitre d’œuvre des travaux.