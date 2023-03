NAUFRAGE AU LARGE D’AMBILOBE – Un « commanditaire » recherché

Les enquêtes concernant le récent naufrage d’une vedette, survenu au large d’Ambilobe battent leur plein. Le Premier ministre Christian Ntsay a donné de fermes instructions à cet effet aux autorités et aux policiers lors de son passage à Ambilobe hier. Immédiatement, la Gendarmerie nationale d’Ambilobe a émis un avis de recherche pour Ambroise Bema ou Amboro. Celui-ci est soupçonné d’être le commanditaire ou complice de la contrebande et du transport illégal de ces passagers vers Mayotte. Tout comme Suzette Be qui vit à Ambanja. De nombreuses publications sur les réseaux sociaux dont notamment Facebook, taxent cette dernière comme étant responsable d’un incident précédent similaire à celui-ci. Affaire à suivre ! Mais en attendant, on signale que le nombre des victimes, notamment des personnes décédées, ne cesse d’augmenter. Un autre corps a été retrouvé hier dans les environs de Nosy Faly-Ambanja. Par ailleurs, on signale également qu’il y a des personnes qui ont perdu la vie à Mahajanga, Toamasina et Antsiranana. Selon certains analystes, trois hypothèses pourraient être avancées comme ayant causé cet accident. La première serait une pure tromperie car, une fois que l’argent de ces immigrés a été obtenu, ils ont été sacrifiés par le bateau qui les a amenés. Un bateau considéré comme ne remplissant point les conditions pour emmener des passagers à Mayotte. La deuxième hypothèse serait que, lorsque les passeurs ont découvert que la Police avait déjà bouclé la zone d’Ambanja et de Nosy Be, ils ont cherché un autre itinéraire et se sont déplacés vers Ambilobe. La troisième est la possibilité d’un accident qui a fait exploser le bateau. Le corps de la femme enceinte brûlée et toujours soignée à l’hôpital d’Ambilobe est amené à l’appui. Mais ne pas voir un seul morceau de bois autour de ce navire donne à réfléchir. Les personnes qui ont perdu la vie étaient toujours avec leurs petits bagages. Autrement dit, si le navire a pris feu, il n’aurait plus dû y avoir de cargaison et d’autres passagers auraient également été brûlés mais pas seulement cette femme enceinte…