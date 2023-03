LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE LÉMURIENS – Contrôle des restaurants à Maroantsetra

L’organisme mixte de conception (OMC) du district de Maroantsetra annonce le renforcement du contrôle des restaurants dans ce district. Cette décision a été prise lors d’une réunion de l’OMC, le 13 mars, dirigée par le chef du district, suite à la découverte de chasse de lémuriens dans cette région, et à la diffusion d’une image qui montrait la préparation de ces animaux, dans un soi-disant restaurant de ce district. La proposition de ces animaux sur la carte des restaurants de Maroantsetra ne serait toutefois pas vérifiée. Les autorités locales démontrent leur volonté à mettre fin au trafic des lémuriens. Le substitut du procureur, le chef de cantonnement, le chef du commissariat de sécurité publique, le commandant de compagnie de la gendarmerie et le chef d’établissement pénitentiaire, ont assisté à cette réunion et sont convenus de renforcer les sensibilisations sur l’interdiction de chasse, la consommation, la vente de ces animaux protégés à la population. Un homme pris en flagrant délit de chasse de ces animaux a déjà été appréhendé.