LUTTE CONTRE LA VIOLENCE – La brigade féminine Boeny bientôt équipée par le FNUAP

Le FNUAP a promis la remise de matériels informatiques à l’antenne de la brigade féminine de la Police nationale de Mahajanga, ce mercredi. La région Boeny est un site d’intervention. Tel était l’ordre du jour lors de la visite de la délégation à la région Boeny, lundi. Ces dons renforceront l’amélioration de la « numérisation » ou digitalisation envisagée par la région. Afin de mettre en œuvre le 11ème engagement du Velirano « rénovation et développement de Madagascar, en adéquation avec l’ère actuelle et future ». Lors de sa visite au gouverneur de la région Boeny, le représentant de la FNUAP a affirmé son soutien dans la lutte contre les violences, la santé sexuelle et l’éducation, selon le 4ème engagement de l’objectif du développement durable, axé sur l’initiative éducation de qualité et qui coïncide avec celui du Président, « Éducation pour tous ».