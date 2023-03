INDUSTRIALISATION – Le projet Ptaso enclenche la vitesse supérieure

Le ministre Edgard Razafindravahy a remis quatre véhicules 4×4 au Projet de transformation agri-industrielle dans la région du Sud-Ouest.

C’est une initiative qui peut être le levier du développement du grand sud. Il s’agit du Projet de transformation agri-industrielle dans la région du Sud-Ouest (PTASO). Il consiste à mettre en place une zone dédiée à la transformation des produits issus des activités agricoles où seront installées, entres autres, des unités industrielles. Le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), Edgard Razafindravahy, a remis quatre véhicules 4×4 hier au projet qui est déjà dans sa phase de démarrage.

« Ces véhicules 4×4 serviront au personnel du projet pour les aider dans l’accompagnement des paysans et des opérateurs industriels qui vont travailler dans cette zone de transformation industrielle », stipule un communiqué diffusé par le MICC.

La zone de transformation est située dans la localité d’Akorongoa, à l’entrée de la ville de Toliara sur la Route nationale 7. Elle occupe une superficie de 107000 hectares dont 120 hectares sont dédiés aux entreprises qui vont s’y implanter. «L’objectif consiste a promouvoir le secteur industriel pour atteindre l’autosuffisance alimentaire conformément aux velirano 7 et 9 du président », souligne toujours le communiqué du MICC.

Marché de bovidés

Concernant le projet PTASO, il en est aujourd’hui à sa phase de démarrage et entame des enquêtes et des discussions avec la population implantée autour de la future zone de transformation. Les études d’impacts environnementaux sont également en cours.

Le projet PTASO s’intéresse à tous les produits de l’agriculture, les produits de l’élevage et les produits de la pêche pour devenir des produits pouvant être consommés par les consommateurs à Madagascar et être également exportés à l’étranger. La mise en place d’un marché de bovidés qui fera l’objet d’un contrôle strict figure également au programme pour améliorer la qualité des produits mis sur le marché et ceux destinés a l’exportation. Par ailleurs, la construction d’autres infrastructures comme une route destinée à l’écoulement de la production, une maison de stockage ainsi que l’abreuvoir pour les animaux est également à l’étude.