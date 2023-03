ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Les problèmes d’Ankatso en cours de résolution

La menace de manifestation des étudiants de l’Université d’Antananarivo s’estompe. La Jirama est à l’oeuvre pour rétablir l’électricité.

L’atmosphère est beaucoup plus apaisée à l’Université d’Antananarivo. Des meneurs d’associations d’étudiants, qui ont proféré des menaces de manifestation face à la coupure d’électricité, au retard de paiement des bourses d’étude, et à l’état de délabrement du campus universitaire, ont annoncé le retour au calme. « La Jirama est déjà venue. Ils ont déjà remplacé le transformateur, source de la coupure de l’électricité depuis novembre 2022. Mais les travaux sont encore immenses. Ils vont remplacer les câbles souterrains par des câbles aériens et installer une dizaine de poteaux », indique Richel Ranaina, président de l’association des étudiants de l’Ecole supérieure des sciences agronomiques (ESSA).

Les étudiants touchés par ce problème d’électricité doivent faire preuve de patience. Les travaux vont durer près de deux semaines. À l’Ecole supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) de Vontovorona, un câble qui mesure 150 m a déjà été remplacé. Les techniciens de la Jirama vont procéder à la réparation du disjoncteur.

Les solutions aux problèmes de cette école ont été au cœur du sujet, durant la rencontre entre la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES), Elia Béatrice Assoumacou, et les meneurs des associations d’étudiants de Vontovorona, lundi. Elle leur a indiqué que les paiements des bourses d’étude attendent la disponibilité de la liste des étudiants, en provenance des universités.

Rappel à l’ordre

La résolution du problème d’approvisionnement en eau est en cours de discussion avec la Jirama. Et que les travaux de réhabilitation des infrastructures d’habitation sont en cours. Elle a exhorté la présidence de l’Université d’Antananarivo à procéder au dialogue, pour trouver des solutions aux nombreux problèmes de l’Université.

Le staff de l’université d’Antananarivo s’est déjà entretenu avec ces associations pédagogiques, lundi. Il leur a expliqué, entre autres, que la collecte et la vérification des données des bénéficiaires ont retardé l’élaboration de la liste définitive. Il leur a assuré que le calendrier des bourses d’étude est déjà en cours d’élaboration, selon les sources auprès du ministère de tutelle.

Il leur a cité les travaux déjà réalisés au sein de l’université, pour améliorer les infrastructures. Durant cette rencontre, le staff de l’université a lancé un rappel à l’ordre concernant les procédures et les disciplines régissant l’ordre public, la sécurité, ainsi que de l’intelligence dans la fausse interprétation des informations officielles ou confidentielles.

Malgré ces travaux, les cours n’ont pas encore repris ou restent perturbés dans certaines facultés. Les bourses ne sont pas encore payées, et des étudiants continuent à critiquer le système de digitalisation. Ils rappellent que de nombreux étudiants, des centaines n’ont pas bénéficié de bourses d’étude, l’année universitaire précédente, à cause du système de digitalisation. Les étudiants n’ont pas encore dit leur dernier mot.