ÉCHECS – Cinquante licenciés attendus

La Fédération malgache de jeu d’échecs (FMJE), sous l’égide de son président, Anatoly Andrianatenaina Ramalanjaona, organisera, les 18 et 19 mars, le tournoi en guise d’ouverture de la saison 2023. Le tournoi d’ouverture Elo Fide aura lieu, dans l’enceinte de la Jirama à Ambohidahy. Rindra Razafindrazaka, responsable communication de la FMJE a expliqué que ce tournoi s’ouvre aux seuls licenciés 2023. L’objectif et d’inciter les joueurs d’adhérer à un club. « L’adhésion dans un club est la seule condition qui permet aux échéphiles d’être suivis de près, et elle leur ouvre aussi la voie pour participer aux tournois internationaux. » Le tournoi se divise en deux catégories, l’un pour les joueurs à moins de 1 800 Elo et l’autre pour ceux à plus de 1800 Elo. Selon le directeur technique national, Haja Rambolamalalatiana, « ce tournoi qui marque le début de la saison permet à celui qui n’a pas encore un classement mondial, d’en obtenir un. Pour celui qui en a déjà, c’est une occasion d’améliorer son classement mondial ». La FMJE incite la gent féminine à participer à ce tournoi d’ouverture qui est aussi une occasion de détecter de nouveaux talents. Le tournoi se joue en six rondes d’1 heure x 2 +30 secondes par coup. Rindra Razafindra­zaka précise que « les inscriptions seront closes ce jour et j’incite les joueurs à se bousculer car la salle ne peut contenir que cinquante joueurs ». Pour le moment ce sont les joueurs à moins de 1800 Elo qui se sont bousculés, ceux à plus de 1800 attendent toujours la dernière journée pour s’inscrire.