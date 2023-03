COOPÉRATION RÉGIONALE – Le comité de revue par les pairs de la SADC en mission à Madagascar

Une délégation de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et de l’île Maurice est actuellement dans nos murs pour réaliser la « revue par les pairs de la SADC » à Madagascar. Les travaux ont commencé mardi et pendant une semaine tous les domaines liés aux accords de coopération entre Madagascar et le groupe SADC seront évoqués. En outre, le groupe va examiner les progrès réalisés par la Grande île, à travers les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de gestion budgétaire ainsi que les tendances de ces agrégats vers la réalisation des objectifs convenus de convergence macroéconomique de la SADC. La mission prévoit aussi d’identifier les risques pour les perspectives économiques du pays et de la région Océan indien, et leurs impacts sur l’économie de la communauté SADC, puis de concevoir des mesures politiques pour atténuer ces risques. Les rapports sur les résultats des mesures politiques mises en œuvre en réponse à l’impact de la pandémie de COVID-19 passeront également en revue. Des entretiens avec les différents responsables au niveau du ministère de l’Économie et des Finances ainsi que de ceux de la Banky foiben’i Madagasikara sont donc prévus à cet égard. En parallèle, les experts mauriciens procéderont à un partage de bonnes pratiques et d’expériences, et de recommandations pour améliorer la situation économique locale. In fine, pour que Madagascar puisse atteindre les objectifs de convergence macroéconomiques, sous la coordination de la SADC.