CARAVANE MÉDICALE – Cinquante mille bénéfi-ciaires enregistrés

La caravane médicale “ Sarobidy ny Aiko” a permis d’offrir des consultations gratuites à près de cinquante mille bénéficiaires à Analamanga, lors de son passage dans les districts d’Avaradrano, Atsimondrano et les six arrondissements d’Antananarivo. À première vue, cet événement a été une réussite auprès des patients nécessiteux. Dans les huit points où la caravane s’est implantée, une ruée vers les offres en santé bucco-dentaire et en ophtalmologie ont été la plus remarquée, selon une source auprès du ministère de la Santé publique. “ Dans toutes les caravanes organisées dans le pays, on observe toujours de longues files d’attente auprès des offres autour de la dentisterie et de la santé des yeux”, confie la source. Durant l’événement en marge de la célébration de la journée internationale de la femme, le nombre de personnes ayant bénéficié de prestations ont également augmenté. Mis à part les soins de santé et les différentes offres, les dépistages des maladies comme le diabète, IST, SIDA, ainsi que de la tuberculose, ont été également enregistrés par de nombreux patients. Pour l’opération qui s’est déroulée au Stade Malacam, les dépistages en matière de diabète ont été les plus nombreux, selon les chiffres provisoires de l’Association Fitia. Deux cent soixante-neuf personnes ont effectué le dépistage. Parallèlement, près de trois cent trente deux violences basées sur le genre ont été enregistrées. En somme, la ruée vers les offres de santé montre à quel point l’accès aux soins pour la plupart des Malgaches est encore difficile. L’organisation d’un tel événement est salutaire pour les malades dépourvus de moyens financiers.