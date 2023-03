By Impasse

Bouchon infernal sur la RN7 à partir d’Anosy jusqu’à Andoharanofotsy. Les travaux entamés sur la bretelle entre Ankadimbahoaka et Ankadievo en sont la cause. Toutes les voitures qui doivent bifurquer vers le By Pass prennent ainsi la direction d’Andoharanofotsy. Quand on sait que même sans les travaux, cet axe est rarement dépourvu de bouchons, on imagine le trafic avec la fermeture de la bretelle. Le nombre de voitures qui empruntent cette unique voie est quadruplée. Les charrettes et surtout les gros camions objets d’aucune réglementation compliquent la situation. On risque de passer toute la matinée ou toute l’après midi en plein dans les embouteillages. Il faut s’armer de courage et de calme pour supporter toute cette anarchie insolente nappée de toutes les difficultés quotidiennes. Les nerfs sont à vif pour quelques jours le temps que les travaux se terminent. Visiblement il s’agit de vrais travaux de réhabilitation mais pas de saupoudrage. Dès le début cette bretelle a été très mal faite avec une couche dérisoire d’asphalte. Les premières pluies lors de son ouverture à la circulation en 2013, ont suffi pour tout décaper. Les réhabilitations n’ont jamais été parfaites.

À preuve la route a été refaite pas plus tard que l’année dernière mais elle n’a tenu longtemps. Depuis le passage du cyclone Freddy, la route a été rendue impraticable et cause un bouchon inénarrable. Le grand rond-point à proximité de la station Shell constitue également un véritable goulot d’étranglement. Sa dimension ne permet pas aux gros véhicules de le contourner convenablement et empêchent les voitures venant d’Iavoloha pour Alasora de passer doucement sans être gênées par celles qui viennent d’Ankadimbahoaka pour prendre le même itinéraire. On n’a jamais compris pourquoi les rond-point sont trois fois plus grands que les chaussées. Sur l’axe Anosibe les ingénieurs ont fini par le réaliser et ont rétréci les rond-point, devenus d’ailleurs une porcherie. Tant qu’à faire on espère qu’on réduira la dimension de ce rond-point avec l’arrivée du nouveau ministre des Travaux publics qui semble plus actif et comprend mieux les choses. La galère prendra fin bientôt pour les usagers du By Pass dont le président de la République et les membres du gouvernement mais il faut aussi se pencher sur les points névralgiques de la capitale tous dans un piteux état. Autrement dit toutes les rues la ville. Avec des cratères partout elles sont devenues simplement une impasse. La toilette de la ville équivaut à un bon score dans les urnes. CQFD