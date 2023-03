BASKETBALL – MONDIAL U19 – Les Ankoay dans un groupe difficile

Les jeunes Ankoay garçons U19 sont fixés sur leurs adversaires à la Coupe du Monde. Madagascar évoluera dans le groupe B à côté des États-Unis d’Amérique.

Un défi immense. Le tirage au sort en vue de la Coupe du monde de basketball des garçons U19 s’est fait hier en Hongrie. Mada­gascar se trouve dans le groupe B, tiré à la troisième place derrière le Liban et les États-Unis d’Amérique et avant la Slovénie. Cette compétition mondiale se déroulera à Debrecen en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet.

Pour sa première participation à cette joute internationale, les Ankoay sont bien servis car ils affronteront les Américains, N°1 mondial. Ce ne sera pas du tout une promenade de santé pour eux. Mais c’est également une source de motivation car ce n’est pas donné à tout le monde d’évoluer à ce niveau.

Le coach de l’équipe nationale Ankoay U19 garçons, Alain Aimé Marcel Randria ou coach Mémé, explique trois choses. « Il faut bien se préparer, bien affronter la réalité offerte par le tirage et il faut que l’État aide les joueurs sur tous les plans. Nous ne savons pas encore la formule de la compétition pour le moment. »

Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malgache de basketball, a aussi donné son avis. « Aucune équipe n’est à sous-estimer car toutes les équipes sont jugées fortes en arrivant à ce stade. Nous essayerons de nous baser sur nos points forts, à savoir la vivacité et la rapidité. Nous avons encore le temps de peaufiner nos tirs et nos joueurs doivent se pencher là-dessus. ».

Quant à Harinirina Jimmy Désiré Randriamandimby, président de la commission de compétition auprès de la FMBB, il a indiqué que toutes les équipes du groupe B ont un niveau très relevé, « mais rien n’est perdu d’avance. Il faut batailler très dur et sans retenue. À mon avis, le Liban et la Slovénie sont prenables ».

Efforts à entreprendre

Pour mieux se placer dans cette Coupe du monde de Debrecen, connaitre le classement de nos adversaires nous permet de déterminer les efforts à accomplir pour mieux nous armer, parce que nous en avons encore le temps. Les États-Unis d’Amé­rique sont à leur 17e participation avec huit médailles d’or, trois d’argent et une de bronze. Ce pays est le numéros un mondial avec ses 828.1 points.

La Slovénie est à sa troisième participation dans la catégorie junior. Elle se place à la dixième place mondiale avec ses 604.9 points et se loge dans le sixième rang en Europe, au dernier classement FIBA. Madagascar accède pour la première fois à la Coupe du monde et occupe la trente-cinquième place mondiale avec ses 377.3 points, deuxième en 2022 et quatrième en Afrique au dernier classement de FIBA Afrique.

Quant au Liban, ce sera sa troisième participation à la Coupe du monde. Il est plus expérimenté avec ses sept participations en coupe d’Asie. Le Liban se positionne à la 39e place mondiale avec ses 377.3 points et se positionne en troisième place du classement Asie 2022.

Les quatre équipes de la Poule B s’affrontent à tour de rôle et il y aura un classement de 1 à 4 par poule. En huitième de finale, la poule A affronte la poule B, d’où la formule A1 contre B4, A2 contre B3, B1 contre A4 et B2 contre A3.

Le tirage

Groupe A: Canada, France, Chine, Espagne

Groupe B: Liban, USA, Madagascar, Slovénie

Groupe C: Serbie, Japon, Brésil, Égypte

Groupe D: Argentine, Corée du Sud, Hongrie, Turquie