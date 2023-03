BAGARRE AU CAMPUS UNVERSITAIRE AMBONDRONA – Six étudiants placés sous mandat de dépôt

Le verdict est tombé suite aux troubles survenus au campus universitaire Ambondrona le 19 février dernier, après un match de football, et qui a dégénéré par un incendie des blocs universitaires. Six étudiants, trois originaires de Bealanana et autant venant d’Analalava, sur les 17 prévenus, sont placés en détention provisoire, après leur défèrrement lundi dernier au tribunal de première instance de Mahajanga. Les charges qui pèsent sur ces six étudiants sont destruction et incendie prémédité de bien public, coups et blessures volontaires ayant causé le handicap d’un étudiant. En attendant leur procès, ils croupissent à la prison de Marofoto. Deux équipes venant d’Analalava et Bealanana s’étaient affrontées dans une rencontre de football, ce dimanche 19 février. Ils en étaient alors venus aux mains et ont commencé à se battre jusqu’à mettre les feux dans le bloc n° 22 abritant une soixantaine d’étudiants. Trois étudiants avaient été évacués au service des urgences à Androva et un autre avait été gravement blessé. Aujourd’hui, il reste physiquement handicapé.