Transport maritime – Le port de Toamasina en hub régional

Travailler ensemble pour résoudre les problèmes de blocages des bateaux au port de Toamasina. C’est le conseil donné par le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation , Edgard Razafindravahy aux représentants de l’Association professionnelle des armateurs et consignataires de Madagascar ( APACM) dirigés par Paul Boulard reçus en audience hier à Ambohidahy.

Trois lignes maritimes desservent la grande île dont Maersk et CMA CgM. Le port de Toamasina ne peut recevoir actuellement que les bateaux de taille moyenne, obligeant les conteneurs de plus de 40 pieds à accoster à l’île Maurice et à opérer des transbordements sur des navires plus petits avant d’arriver à Madagascar. Or Toamasina présente les conditions optimales pour être un hub régional puissant, en termes de géographie marine et de climatologie.

Le port de Toamasina effectue 85% du volume du commerce international. Une telle concentration est non seulement dangereuse mais engendre également des surcoûts dont l’impact est ressenti sur le coût de la vie.

Il faut dire que la production de Madagascar est très diversifiée. Le thon, les noix de cajou, le cacao sont exportés au Nord. Les produits miniers du QMM ainsi que le mica partent au Sud. Les grains secs tels que les blackeyes partent à l’Ouest.

Des schémas de rééquilibrage des ports et des régions sont justement en cours d’élaboration pour trouver une solution à cette bousculade.