Toliara – Un tract tribaliste circule

Depuis dimanche soir, un tract a fait le tour des réseaux sociaux. Le contenu menace des gens appartenant à une ethnie spécifique de quitter Toliara.

Intimidation, opportunisme ou acte de déstabilisation ? Et qui sont derrière cet acte ? Il est encore trop tôt pour y répondre, selon les forces de l’ordre de Toliara. En tout cas, la circulation du tract est prise tellement au sérieux que l’Organe mixte de conception (OMC) Atsimo Andrefana s’est réuni hier. Un tract avec un contenu de deux phrases tapées à l’ordinateur, avec l’image d’un homme à capuche tenant une Batte de baseball, circule sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir. Le partage a fait croître et croître le nombre d’internautes l’ayant lu. « …Tant que notre enfant est emprisonné et ne sortira pas de Tsiafahy, les habitants de Toliara originaires des hauts plateaux sont priés de quitter la cité du soleil. Puisque c’est de la discrimination, chacun doit rejoindre sa terre d’origine…». Des phrases écrites en dialecte local qui précisent qu’«il faut partir de suite ».

Le commissaire central de Toliara, François Lapely, explique que le tract a été partagé sur Facebook et n’a pas été aperçu en version imprimée multipliée dans la ville. «Les auteurs ont choisi de ne faire connaître ce tract que par les réseaux sociaux. Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas encore aperçu de tract sur les murs ou éparpillé dans les rues de Toliara» fait.il savoir.

Hier soir, deux individus auraient été identifiés par les forces de l’ordre comme plus ou moins concernés par la diffusion du tract, toujours selon le commissaire central de Toliara. La personne citée dans le tract a écopé de deux ans d’emprisonnement pour «association de malfaiteurs». Il aurait contribué dans le business d’un trafiquant de bois de rose. Pourtant, des sources apprennent que l’opérateur a été «mis à l’écart» en raison de son implication indirecte dans le processus d’achat des 4×4 des députés. D’autres soulignent que c’est à cause d’une relation étroite non impossible avec un député de Toliara.

Des groupes ethniques et des personnages divers se sont dressés contre l’arrestation et l’emprisonnement de l’homme, depuis la semaine dernière.« Il est trop tôt pour dire si le tract est en relation avec les revendications de ces derniers jours ou avec d’autres personnalités, ou encore avec d’autres faits. En tout cas, tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de désordre à Toliara» explique le préfet, Lydore Solondraza. L’ambiance a tout de même été quelque peu délétère dans la ville de Toliara dans la journée d’hier. Les gens en parlent et une certaine crainte règne, d’autres ne sont pas au courant. Les autorités sont attendues apporter de plus amples explications ce jour.