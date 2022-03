Mamy Rakotondraibe – « Les réserves de la CNaPS sont passées de 2,2 ans à 2,7 ans »

La CNaPS se trouve au devant de l’actualité ces derniers temps. Son directeur général, Mamy Rakotondraibe, apporte des éclairages sur divers points. Entretien.

Deux ans après le changement à la direction générale, où en est la CNaPS ?

2020 a été marquée par la nécessité de faire une profonde réflexion sur le rôle de la Prévoyance Sociale dans un contexte encore jamais vécu. La première vague de la Covid a démontré à quel point notre système est désarmé car aucun véritable filet social organisé n’est prévu pour y pallier. C’est dans ces circonstances que la nouvelle direction générale a pris ses fonctions. Il a fallu des décisions rapides et courageuses afin d’atténuer la dégradation du marché du travail. Avec l’appui du conseil d’administration et du gouvernement, la CNaPS a réussi à mettre en place un prêt à taux zéro pour tous les salariés, une aide financière pour la rentrée scolaire des personnes ayant perdu leur emploi et une assistance de reconversion professionnelle. Nous avons aussi compris que la crise touche aussi l’informel, les équipes ont réfléchi comment les intégrer avec les textes en vigueur. C’est ainsi qu’a commencé l’idée de travailler ensemble à travers des coopératives.

2021 est restée une épreuve. Les vagues de la Covid se sont succédées. Comme les employés devaient commencer à rembourser le prêt à taux zéro, on ne pouvait pas les alourdir davantage. La CNaPS a ainsi décidé d’accélérer les actions sociales qu’elle a entreprises. Les adhérents ont beaucoup apprécié les aides et assis­tances qui se dessinent de plus en plus comme un véritable filet social organisé. Aux rajouts des dispositifs déjà entrepris en 2020, La CNaPS a proposé une mutuelle santé pour les retraités ; un centre de traitement covid pour la région Haute Matsiatra pour ses adhérents et la population ; un appui financier pour tous les doyens de plus de 75 ans ; la prise en charge des accidents de travail au moment de l’accident ; des actions ciblées en forme de partenariat avec les sociétés civiles, ONG et associations afin d’assister les communautés de base à s’insérer socialement; une assistance alimentaire pour les adhérents travailleurs dans le sisal durant le kéré,… En somme la CNaPS a compris que pour recevoir il fallait d’abord donner. Nous le voyons dans nos résultats financiers de 2021, Nos dépenses de prestations sociales ont monté de 11,1% et les cotisations ont augmenté de 16,2%. Cela nous a permis d’augmenter nos réserves de 2,2 ans à près de 2,7 ans.

Où en est l’exploitation du complexe de Vonto­vorona ? Est-ce que le projet a été mené à son terme ou a-t-il été abandonné ?

Le complexe a été mise en veille pendant près de 3 ans. Avec le Conseil d’Admi­nistration, il a été décidé de faire un centre de loisirs le weekend pour les adhérents de la CNaPS. Le projet était prévu pour l’année dernière mais sera repris cette année à cause de la Covid.

Si les résultats ont été bons en 2021, pourquoi cela n’a pas été répercuté dans le traitement des employés et des retraités ?

Changer les prestations nécessite des études actuarielles poussées par des cabinets spécialisés. Toutes caisses qui se sont aventurées à changer les proportions sans faire sérieusement ces études ont épuisé leurs réserves en à peine 5-7 ans. Nous sommes aujourd’- hui en attente des résultats des analyses, nous avons inclu la possibilité de mettre en place l’assurance chômage d’ici l’année prochaine.

Comment expliquez-vous que la CNaPS subventionne des associations ou des œuvres sociales ? Estce que cela figure dans ses attributions ?

La CNaPS, parmi les missions inscrites dans son statut, doit effectuer des sensibilisations mais aussi des véritables actions sociales pour accompagner le population active à trouver un travail décent et contribuer aux cotisations sociales. Nous avons remarqué que ce sont presque toujours les organismes internationaux comme USAID, UE, Ambassades,… qui financent et accompagnent les relais œuvrant dans ce domaine. Les relais sont les ONG, associations et sociétés civiles. Ils connaissent les véritables problématiques des communautés de base à travers le pays. Si on veut impacter rapidement, il est primordial de travailler avec eux. C’est ainsi qu’on a pu réaliser bon nombre d’actions sociales qui s’inscrivent sur le court et moyen terme avec des résultats très encourageants.

Les allocations familiales et les pensions des retraités ne correspondent plus au coût de la vie, qu’est-ce qui bloque leur révision alors que c’est en projet depuis plusieurs années ?

Les pensions retraites augmentent avec le temps. Comme nous n’avons pas eu d’augmentation depuis 2020, c’est la raison de l’érosion du pouvoir d’achat de nos retraités. Mais nous avons prévu cette année d’étendre si possible l’appui à nos doyens dès l’âge de 65 ans et non plus à 75 ans.

Les retraités souhaitent que les pensions soient payées mensuellement, est-ce que c’est réalisable ?

C’est déjà le cas depuis 2020. Il suffit pour cela de faire la demande par mail ou sur le site de la CNaPS. Cependant il faut préciser que le montant touché trimestriellement sera versé par tranche d’un tiers tous les mois.

La CNaPS est actionnaire dans plusieurs sociétés étrangères, est-ce que c’est rentable ?

Nous l’avons été une fois avec la prise de participation d’Air Austral. Mais aujourd’hui, nous n’avons plus d’actions à l’étranger.

Est-il vrai que la CNaPS finance des projets présidentiels comme la construction des buildings ?

La Direction générale a toujours envisagé que la Cnaps avait un rôle à jouer pour assister ses adhérents à accéder aux logements. Ce point de vue est partagé par le Conseil d’Admi­nistration. Des discussions ont été entamées avec les banques sur la place et les plus grands promoteurs immobiliers qu’ils soient publics ou privés depuis fin 2020. Un programme d’accès aux logements devrait voir le jour ce 2e trimestre 2022.

Quels sont les projets et les innovations en faveur des cotisants concoctés par la CNaPS ?

À part l’accès aux logements il sera question de réviser et diversifier les prestations après les études actuaires. Nous nous penchons sur les taux de cotisations, la redéfinition de l’assiette, l’assurance chômage, la modernisation de la prise en charge des accidents de travail, la complémentarité retraite. Nous réfléchissons aussi à étendre les régimes spécifiques à quatre ou cinq, comme les gens de mers, les guides touristiques, les artistes ou encore les artisans. Des projets ralentis par le Covid mais que nous tenons à entamer cette année. Enfin, le nouveau Code de prévoyance sociale qui répondra plus aux exigences de notre époque devrait être présenté au niveau du Parlement en 2023.

Est-ce que la CNaPS est mieux gérée aujourd’hui qu’auparavant ?

Nous le pensons avec conviction car la gestion s’effectue aujourd’hui en temps réel grâce à la digitalisation et à un système de Business Intelligence moderne qui permet à tous les directeurs de voir en temps réel les performances financières et volumétrie de la Caisse. Tout écart aux prévisions est vite constaté.

Est-ce que les cotisants peuvent être rassurés que la CNaPS ne sera pas à court de trésorerie ?

Les réserves de la Caisse sont passées de 2,2 ans à près 2,7 ans. Cette hausse constatée renforce l’idée que notre fonds social est inaliénable.