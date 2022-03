Un motard, 27 ans, a mortellement été broyé par un 4×4, dimanche soir, près de chez lui, à Ankadilalana.

Connu de nombreux motocyclistes, le jeune père de famille conduisait une Ducati noire customisée. Ses camarades et lui rentraient d’une visite à Imerintsiatosika. Ils étaient une dizaine.

L’automobiliste arrivait de la route pavée de Befelatanana et a brusquement coupé en atteignant la route principale devant la pharmacie de Mahamasina. Il a heurté un des deux-roues. Les autres ont immédiatement klaxonné. Le chauffeur est descendu du véhicule et proféré des insultes contre eux. Ceux-ci auraient dû céder, a-t-il crié.

Excédés, les motards continuaient à klaxonner. Le conducteur est remonté et a engagé la marche-arrière pour essayer de les renverser. Cela les a tous irrités. Ils l’ont poursuivi dès qu’il est reparti. « Kevin l’a doublé et bloqué pour qu’il s’arrête dans son allure de soixante kilomètres à l’heure. Pourtant, il a foncé et l’a percuté. Tombé, Kevin a été entraîné jusqu’à dix à quinze mètres sur l’asphalte, et écrasé par les roues avant et arrière du véhicule. Il est décédé à l’hôpital à 20h30 », explique un témoin oculaire.

Le 4×4 est rentré dans la caserne de la gendarmerie d’Ankadilalana. « Il était ici. Il avait peur d’une vindicte populaire. La police est déjà venue le récupérer », a confié un gendarme.

« Mon cœur est tellement lourd pour expliquer tout ce que je peux ressentir ce soir », a réagi dans son post la femme du défunt, fondatrice de l’école de football féminin Yfomac Initiatives à Itaosy.