Gouvernement – L’heure fatidique approche

Sauf revirement, la nouvelle composition de l’équipe gouvernementale devrait être connue dans le courant de la journée. Des figures du camp présidentiel ont été aperçues à Iavoloha, hier.

La fin du suspense? Après un vrai – faux rendez-vous raté, le dimanche 13 mars, la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale ne devrait plus être qu’une question d’heure. Sauf contretemps majeur, l’événement tant attendu depuis près d’une semaine se tiendra ce jour.

L’annonce de l’évaluation des membres du gouvernement, suivie d’un remaniement a été faite dans un communiqué de la présidence de la République, mercredi. Il aura fallu cinq jours donc pour boucler la boucle et composer la nouvelle équipe qui, de prime abord, sera toujours menée par Christian Ntsay, en tant que Premier ministre. Depuis le dernier conseil des ministres, les réunions, cogitations , consultations et entretiens se sont enchaînés. Une effervescence politique qui s’est poursuivie jusqu’à hier, et probablement, ce jour, jusqu’ à la dernière minute.

Au regard des va-et-vient, hier, au palais d’État d’Iavoloha, et du déjeuner dans un restaurant aux alentours du palais présidentiel, le gros du travail pourrait avoir été bouclé. Des ténors du camp présidentiel, notamment, ceux du parti «Tanora Malagasy vonona» (TgV), y ont été aperçus jusqu’en milieu d’après-midi. Il y a eu des membres du parti qui sont des cadres à la présidence de la République, comme Augustin Andriamananoro, directeur général chargé des projets présidentiels.

Des parlementaires dont Lalao Rahantanirina, viceprésidente de l’Assemblée nationale, a également, été de la partie, hier, à Iavoloha. Sur l’un des parkings du palais présidentiel, ont été aperçus des véhicules composant le convoi d’un chef d’institution. Au premier regard, il s’agit de celui du chef du gouvernement. La discrétion a, visiblement, été le mot d’ordre durant la journée d’hier. Les participants aux cogitations du côté d’Atsimondrano ont usé de divers subterfuges.

Certains ont utilisé le covoiturage pour les déplacements, avant de rejoindre leur véhicule respectif une fois sécurisé au sein du domaine d’Iavoloha. D’autres ont quasiment troqué les gros 4×4 de fonction, contre des véhicules légers. Un acteur surprise a même été présent durant les scènes d’hier. Il s’agit de Tinoka Roberto Raharoarilala, ministre des Transports et de la météorologie.

Nouvel élan, nouvel éclat

Le ministre Raharoarilala a été au centre de la dernière polémique qui, de prime abord, a déclenché le processus de remaniement du gouvernement. En mauvaise posture, les levées de bouclier en sa faveur se sont multipliées ces derniers jours. Sa présence à Iavoloha, hier, pourrait indiquer que le camp Orange a trouvé une solution, un compromis pour apaiser les humeurs et satisfaire tout le monde. En parallèle à la frénésie politique et les tractations qui devraient connaître son dénouement, ce jour, il y a les pronostics sur ceux et celles qui composeront le nouvel effectif gouvernemental.

Durant le week-end, il se chuchotait qu’il faudrait prévoir «cinq ou six remplacements», en plus de ceux qui viendront combler les sièges vacants. Des postes vacants qui sont au nombre de trois, après que Hajo Andrianainarivelo, ministre de l’Aménagement du territoire, ait annoncé qu’il ne rempilera pas pour une autre pige au sein de l’Exécutif. À part ce département, il y a celui de la Justice, ainsi que celui des Mines et des ressources stratégiques à combler.

Des noms circulent, dont certains avec insistance. Seulement, rien n’est certain étant donné que les sources d’informations sur la composition et la forme du prochain gouvernement sont verrouillées. En l’état actuel des choses, des surprises autant concernant les membres, que sur l’organigramme de l’équipe gouvernementale ne sont pas à écarter. Cette nouvelle équipe devra, en effet, donner un nouvel élan et un nouvel éclat à l’Exécutif dont l’image est écornée par des scandales et polémiques ces derniers temps.

Le nouveau gouvernement devra, également, répondre aux défis qu’imposent la relance économique post-crise sanitaire et la reconstruction des dégâts cycloniques. Il faudra, par ailleurs, accélérer la concrétisation des Velirano du président de la République et édifier une voie royale pour mener ce dernier vers un second mandat. L’élection présidentielle prévue vers la fin de l’année 2023 est dans toutes les têtes, en effet.

Au milieu de l’exaltation politique autour du remaniement du gouvernement, des organisations syndicales et associations professionnelles tentent de glisser leurs cartes dans le jeu. Le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), les professionnels du tourisme, ou encore, ceux du secteur des mines et dernièrement, le syndicat des inspecteurs des domaines et de la propriété foncière, tous requièrent des ministres compétents qui maîtrisent leur secteur respectif et leurs enjeux.